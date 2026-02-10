Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu

Küresel piyasalarda akaryakıt fiyatlarını belirleyen önemli göstergelerden biri olan Cenova piyasasında yaşanan artış, Türkiye’de pompa fiyatlarına yansımaya hazırlanıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, perşembe gününden itibaren benzinin litre fiyatına yaklaşık 1,55 TL zam gelmesi bekleniyor. Motorin ve otogaz gruplarında ise şu an için bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde;

İstanbul (Avrupa): Benzinin litresi 55,47 TL, motorin 57,74 TL, otogaz 30,09 TL.

İstanbul (Anadolu): Benzinin litresi 55,30 TL, motorin 57,57 TL, otogaz 29,49 TL.

Ankara: Benzinin litresi 56,39 TL, motorin 58,86 TL, otogaz 29,97 TL.

İzmir: Benzinin litresi 56,68 TL, motorin 59,13 TL, otogaz 29,89 TL.