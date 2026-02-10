Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu

  1. Ekonomim
Küresel enerji piyasalarındaki değişimler yerel akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Benzin fiyatlarına perşembe günü 1,55 TL zam gelmesi bekleniyor. Peki Ankara, İstanbul ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları ne durumda?

Küresel piyasalarda akaryakıt fiyatlarını belirleyen önemli göstergelerden biri olan Cenova piyasasında yaşanan artış, Türkiye’de pompa fiyatlarına yansımaya hazırlanıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, perşembe gününden itibaren benzinin litre fiyatına yaklaşık 1,55 TL zam gelmesi bekleniyor. Motorin ve otogaz gruplarında ise şu an için bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde;

İstanbul (Avrupa): Benzinin litresi 55,47 TL, motorin 57,74 TL, otogaz 30,09 TL.

İstanbul (Anadolu): Benzinin litresi 55,30 TL, motorin 57,57 TL, otogaz 29,49 TL.

Ankara: Benzinin litresi 56,39 TL, motorin 58,86 TL, otogaz 29,97 TL.

İzmir: Benzinin litresi 56,68 TL, motorin 59,13 TL, otogaz 29,89 TL.

