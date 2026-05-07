Benzinin litre fiyatına indirim geliyor

Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye başladı. ABD ile İran arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik beklentiler güç kazanırken, küresel piyasalarda petrol fiyatları hızlı şekilde geriliyor.

Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,74 lira indirim yapılması bekleniyor. Eşel mobil nedeniyle bu indirim akaryakıt pompalarına 69 kuruş olarak yansıyacak.

Benzinin yeni fiyatının İstanbul'da 63,78 liraya, Ankara'da 64,75 liraya, İzmir'de 65,03 liraya, doğu illerinde ise 66,37 liraya düşmesi bekleniyor.

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.47 TL

Motorin litre fiyatı: 71.77 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.33 TL

Motorin litre fiyatı: 71.63 TL

LPG litre fiyatı: 33.29 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65.44 TL

Motorin litre fiyatı: 72.89 TL

LPG litre fiyatı: 33.87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65.72 TL

Motorin litre fiyatı: 73.16 TL

LPG litre fiyatı: 33.69 TL