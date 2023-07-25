Benzinin litresi kaç lira? Akaryakıta ne kadar artış yapıldı?
Akaryakıt ürünlerinden mazota yapılan ÖTV zammından sonra, dün gece de benzine zam yapıldı. Benzinin litresi ne kadar? Mazota yeni zam yapıldı mı?
Akaryakıt fiyatlarında artış sürüyor. Mazottaki bir gecede 6 liralık artışın ardından dün gece de benzine 2 lira zam yapıldı.
İstanbul'da benzinin litresi dün 34 lira 5 kuruştan 36 lira 5 kuruşa yükseldi.
Motorin fiyatlarında değişim olmadı. Gazyağı 30 lira 5 kuruştan 30 lira 87 kuruşa yükseldi.
Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul'da (25 Temmuz 2023), benzinin litresi 36,05 liraya, motorin 33,87 liraya satılıyor.
Ankara'da (25 Temmuz 2023), benzinin litresi 36,53 liraya, motorin 34,35 liraya satılıyor.
İzmir'de (25 Temmuz 2023) benzinin litresi 36,63 liraya, motorin 34,53 TL'ye satılıyor.