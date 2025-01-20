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Berberlerin yeni tarifesi belli oldu! Köpek tıraşı damat tıraşını solladı

Mersin'de Tarsus Berberler ve Kuaförler Odası'nın yayınladığı yeni tarifede damat tıraşı 1500, köpek tıraşı ücreti ise 2000 TL olarak belirlendi.

Haber Merkezi
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Berberlerin yeni tarifesi belli oldu! Köpek tıraşı damat tıraşını solladı
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Tarsus Berberler ve Kuaförler Odası yeni bir karar alarak yeni tarifesini yayımladı. Sosyal medyada köpek tıraşının, damat tıraşını geçmesi gündem oldu.

Damat tıraşını solladı

Tarsus Berberler ve Kuaförler Odası'nın yayınladığı tarifede damat tıraşı 1500 lira olarak belirlenirken köpek tıraşı ücreti ise 2000 olarak belirlendi.

İşte berberler odasının yeni tarifesi

Berberler odasının yayınladığı tarifede diğer fiyatlar ise şu şekilde;

Saç tıraşı: 300 TL

Sakal tıraşı: 150 TL 

Çocuk saç kesimi: 250 TL 

Saç yıkama: 80 TL

Ense ve faul düzeltme: 100 TL

Saç boyama: 600 TL 

Fön: 80 TL

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