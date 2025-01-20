Berberlerin yeni tarifesi belli oldu! Köpek tıraşı damat tıraşını solladı
Mersin'de Tarsus Berberler ve Kuaförler Odası'nın yayınladığı yeni tarifede damat tıraşı 1500, köpek tıraşı ücreti ise 2000 TL olarak belirlendi.
Tarsus Berberler ve Kuaförler Odası yeni bir karar alarak yeni tarifesini yayımladı. Sosyal medyada köpek tıraşının, damat tıraşını geçmesi gündem oldu.
Damat tıraşını solladı
Tarsus Berberler ve Kuaförler Odası'nın yayınladığı tarifede damat tıraşı 1500 lira olarak belirlenirken köpek tıraşı ücreti ise 2000 olarak belirlendi.
İşte berberler odasının yeni tarifesi
Berberler odasının yayınladığı tarifede diğer fiyatlar ise şu şekilde;
Saç tıraşı: 300 TL
Sakal tıraşı: 150 TL
Çocuk saç kesimi: 250 TL
Saç yıkama: 80 TL
Ense ve faul düzeltme: 100 TL
Saç boyama: 600 TL
Fön: 80 TL