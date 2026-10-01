Berdan Cıvata, rüzgar enerji sektöründe küresel tedarikçi konumunu güçlendirdi

GÜRAY GÜRDAL / MERSİN

Berdan Cıvata olarak, yenilenebilir enerji projelerinde de önemli bir üretim hacmine sahip olduklarını vurgulayan Berdan Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Şemsi Aysalar, Türkiye genelindeki 5 bini aşkın Rüzgâr Enerji Santrali (RES) projesine yönelik yaklaşık 50 bin tonluk üretim gerçekleştirdiklerini ifade ederek, gelecekte daha fazla projede yer almayı hedeflediklerini vurguladı. Berdan Cıvata’nın kalite ve süreç yönetimindeki yüksek standartlarını tescilleyen APQP4Wind sertifikasını almaya hak kazandığını vurgulayan Aysalar, “Şirketimiz, bu sertifikayı almaya hak kazanarak rüzgar enerjisi tedarik zincirinde uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmıştır” dedi.

Berdan Cıvata’nın kuruluş hikayesinden bahseden Berdan Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Şemsi Aysalar, şirketin, Mersin’in Tarsus ilçesinde 1980 yılında Makine Yüksek Mühendisi Hasan Şemsi tarafından, Berdan Torna Atölyesi olarak kurulduğunu, 2000 yılında Mersin Tarsus OSB’de, ikisi mühendis olmak üzere 25 çalışanla 5.000 metrekare alan üzerine kurulu ilk fabrikasına taşındığını kaydetti. Bugün ise 33.000 metresi kapalı olmak üzere toplam 48.000 metrekarelik tesislerinde faaliyetlerini sürdürdüğünü aktaran Aysalar, şirketlerinin sayısız mega projede yer aldığını, 2008 yılında Husum’da katıldığı Rüzgar Enerji Fuarı ile rüzgar sektörüne hızlı bir giriş yaptığını vurguladı.

“5 bini aşkın RES projesine 50 bin tonluk üretim gerçekleştirildi”

Türkiye’den bu fuara katılan tek firma olduklarını dile getiren Aysalar, sektörün önde gelen küresel şirketleriyle iş birliğinin temellerini attıklarını belirterek, “Berdan Cıvata, yenilenebilir enerji projelerinde de önemli bir üretim hacmine sahiptir. Türkiye genelindeki 5 bini aşkın Rüzgâr Enerji Santrali (RES) projesine yönelik yaklaşık 50 bin tonluk üretim gerçekleştirmiştir. Temelden kanatlara kadar tüm yüksek mukavemetli ankeraj kafeslerini, kule birleştirme cıvatalarını ve kanat saplamaları gibi kritik bağlantı elemanlarını üretmektedir. Dünyanın en büyük 10 rüzgâr türbini üreticisinden 7’sinin küresel pazarlardaki onaylı tedarikçisi konumundadır ve 5 bini aşkın RES projesinin temelden kanatlarına kadar tüm bağlantı elemanlarını üretmektedir” ifadelerini kullandı.

APQP4Wind sertifikasını almaya hak kazandı

Gelecekte daha fazla projede yer almayı hedeflediklerini vurgulayan Aysalar, “Firmamız, yenilenebilir enerji odaklı üretim anlayışıyla rüzgar sanayisinde önemli bir yerli ve global tedarikçi konumunu sürdürmektedir. Kalite ve süreç yönetimindeki yüksek standartlarını tescilleyen APQP4Wind sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Bu sertifika, firmanın küresel rüzgar endüstrisinde tedarikçi olarak uluslararası standartlara uyumunu ve sürdürülebilir üretim anlayışını ortaya koymaktadır. Rüzgar türbinlerindeki çelik bağlantı elemanları üretimiyle, üretim zincirinde kalite planlamasını standardize eden ve tedarikçiler arasında güvenilirliği artırmayı hedefleyen uluslararası bir sertifikayı alan ilk cıvata üreticisi olmuştur” diye konuştu.

“Rüzgar enerjisi tedarik zincirinde uluslararası pazarlarda güçlü konuma ulaştık”

APQP4Wind Sertifikası ile çelik bağlantı elemanlarının üretim süreçlerinde kalite, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik ilkelerine verdikleri önemi bir kez daha gösterdiklerini aktaran Aysalar, “Bu sertifika, yalnızca kalite süreçlerini değil, aynı zamanda müşterilerine ve iş ortaklarına sunduğu güveni de yansıtmaktadır. Yenilenebilir enerji sektöründe global standartlara uyumlu üretim yapmayı bir zorunluluk değil, bir sorumluluk olarak görmektedir. Berdan Cıvata, bu sertifikayı almaya hak kazanarak rüzgar enerjisi tedarik zincirinde uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmıştır” şeklinde konuştu.

Üretim kabiliyeti öne çıkıyor

Rüzgar enerjisi alanındaki üretimin yalnızca belirli bir ürün grubuyla sınırlı olmadığını belirten Aysalar, projelerin farklı aşamalarında ihtiyaç duyulan bağlantı elemanlarının üretimini gerçekleştirdiklerini kaydetti. Aysalar, temel ve kule bağlantılarından kanatlarda kullanılan parçalara kadar uzanan üretim yapısının, rüzgar türbinlerinin farklı bölümlerinde ihtiyaç duyulan yüksek mukavemetli ürünlerin karşılanmasına imkan sağladığını belirterek, bu kapsamda üretim süreçlerinde kalite kontrolünün ve süreç yönetiminin kritik önem taşıdığını vurguladı.

Uluslararası tedarik zincirinde yeni adım

APQP4Wind sertifikasının şirket açısından yalnızca bir kalite belgesi olmadığını belirten Aysalar, sertifikanın rüzgar enerjisi sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin tedarikçilerden beklediği kalite ve süreç yönetimi anlayışına uyum açısından önem taşıdığını dile getirdi. Sertifikayla birlikte üretim süreçlerinin uluslararası ölçekte kabul gören bir yaklaşım doğrultusunda yürütülmesinin önünün açıldığını belirten Aysalar, bunun şirketin mevcut müşteri ilişkilerinin yanı sıra yeni projelere erişiminde de katkı sağlayacağını söyledi. Aysalar, Berdan Cıvata’nın rüzgar enerjisi alanındaki çalışmalarını yalnızca bugünkü projelerle sınırlı görmediklerini belirterek, önümüzdeki dönemde sektörde oluşacak yeni yatırımlarda daha fazla sorumluluk üstlenmek istediklerini söyledi. Bu doğrultuda üretim kabiliyetlerinin, kalite standartlarının ve uluslararası tedarik zincirindeki konumlarının birlikte geliştirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.

Şirketin rüzgar enerjisinin yanı sıra farklı mega projelerde de yüksek mukavemetli bağlantı elemanlarıyla yer aldığını belirten Aysalar, üretimde kalite standartlarının korunmasının ve müşterilerin teknik beklentilerine hızlı şekilde cevap verilmesinin rekabet gücü açısından önem taşıdığını vurguladı. Aysalar, önümüzdeki dönemde yeni projelerle birlikte üretim hacimlerini ve uluslararası pazarlardaki iş birliklerini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.