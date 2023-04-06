Berdimuhamedov, Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti

ANKARA

İki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliği konularının ele alındığı görüşmede, Başkan Berdimuhamedov, bu ziyaretin Türkiye ile Türkmenistan arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine güçlü bir ivme kazandıracağını kaydetti.

Berdimuhamedov, her iki ülkenin de halkların kardeşliğine dayalı hükümetlerarası ilişkilerinin aktif bir şekilde yürütüldüğünü belirtti ve son yıllarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliği konusunda zengin ve olumlu deneyimler elde edildiğini söyledi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise kökleri yüzyıllara dayanan iki ülke arasındaki ilişkinin günümüzde başarılı bir şekilde gelişme gösterdiğini aktardı.

Hisarcıklıoğlu, iki kardeş ülke arasında özellikle ticari ve ekonomik yönlerde işbirliğinin çeşitli alanlarını ele aldıklarını, ilgili alanlardaki ilişkilerin yeni boyutlara taşınacağı konusunda güven duyduğunu aktardı.