  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bereketli bağlardan sofralara: Sultaniye üzümü
Takip Et

Bereketli bağlardan sofralara: Sultaniye üzümü

Dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzümünün merkezi olan Sarıgöl Ovası’nda hasat mesaisi başladı. Bağlardan özenle toplanan üzümler, tüketicilerin sofralarına ulaşmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerindeki hallere sevk ediliyor.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bereketli bağlardan sofralara: Sultaniye üzümü
Takip Et

Sabahın erken saatlerinde bağlara giren işçiler, özenle kestikleri altın sarısı üzümleri kasalara yerleştiriyor. Kamyonlara yüklenen üzümler ise Türkiye’nin dört bir yanındaki hallere gönderilerek tüketiciyle buluşuyor. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, ilçede 113 bin dekarlık üzüm bağı bulunduğunu belirterek, "Sarıgöl Ovası’nda kesim başladı. Üzümlerimiz kamyonlarla yurdun farklı illerine ulaştırılarak tüketiciyle buluşuyor. Örtülü bağlarımızda hasat Aralık ayı sonuna kadar devam edecek" dedi.

"Bağların yüzde 85'i örtü altına alındı"

Bu yıl bağların yüzde 85’inin örtü altına alındığını vurgulayan Ülgen, "Üreticilerimiz üzümlerin kaliteli olması için salkımlarla tek tek ilgileniyor. Üzümlerimiz ihracat için Aralık ayı sonuna kadar beyaz kanaviçeler altında korunuyor" ifadelerini kullandı.

Sarıgöl’de Sultaniye üzümün yanı sıra sekiz farklı üzüm çeşidinin de yetiştirildiğini kaydeden Ülgen, Sultaniye üzümün başta Rusya olmak üzere birçok ülkeye ihraç edildiğini söyledi.

Öte yandan, TARİŞ tarafından açıklanan 9 numara üzüm fiyatına tepki gösteren Ülgen, maliyetlerin yüksekliği nedeniyle üreticilerin bu fiyatı kabul etmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Kendi küçük faydaları büyük! Dutla sağlığınıza yatırım yapınKendi küçük faydaları büyük! Dutla sağlığınıza yatırım yapınYaşam
İşsizlik ve ekonomik büyüme arasındaki gizemli bağlantı: Okun Yasasıİşsizlik ve ekonomik büyüme arasındaki gizemli bağlantı: Okun YasasıEkonomi

 

Ekonomi
Hakem Kurulu, memur zammı için toplandı
Hakem Kurulu, memur zammı için toplandı
TOKİ, 30 ildeki 312 taşınmazı açık artırmayla satışa çıkarıyor
TOKİ, 30 ildeki 312 taşınmazı açık artırmayla satışa çıkarıyor
Türkiye’den Romanya’ya 7 ayda 4,7 milyar dolarlık ihracat
Türkiye’den Romanya’ya 7 ayda 4,7 milyar dolarlık ihracat
Karadeniz'e ikinci yüzer platform geliyor! Bakan Bayraktar: Üretim 40 milyon metreküpe yükselecek
Karadeniz'e ikinci yüzer platform geliyor! Bakan Bayraktar: Üretim 40 milyon metreküpe yükselecek
Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması: Finansal istikrar daha da güçlenecek
Finansal istikrar daha da güçlenecek
İktisatçı Mahfi Eğilmez: KKM kalktı 'zarar yok' diye düşünebiliriz ama kazın ayağı öyle değil
"KKM kalktı 'zarar yok' diye düşünebiliriz ama kazın ayağı öyle değil"