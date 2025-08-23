Bereketli bağlardan sofralara: Sultaniye üzümü

Sabahın erken saatlerinde bağlara giren işçiler, özenle kestikleri altın sarısı üzümleri kasalara yerleştiriyor. Kamyonlara yüklenen üzümler ise Türkiye’nin dört bir yanındaki hallere gönderilerek tüketiciyle buluşuyor. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, ilçede 113 bin dekarlık üzüm bağı bulunduğunu belirterek, "Sarıgöl Ovası’nda kesim başladı. Üzümlerimiz kamyonlarla yurdun farklı illerine ulaştırılarak tüketiciyle buluşuyor. Örtülü bağlarımızda hasat Aralık ayı sonuna kadar devam edecek" dedi.

"Bağların yüzde 85'i örtü altına alındı"

Bu yıl bağların yüzde 85’inin örtü altına alındığını vurgulayan Ülgen, "Üreticilerimiz üzümlerin kaliteli olması için salkımlarla tek tek ilgileniyor. Üzümlerimiz ihracat için Aralık ayı sonuna kadar beyaz kanaviçeler altında korunuyor" ifadelerini kullandı.

Sarıgöl’de Sultaniye üzümün yanı sıra sekiz farklı üzüm çeşidinin de yetiştirildiğini kaydeden Ülgen, Sultaniye üzümün başta Rusya olmak üzere birçok ülkeye ihraç edildiğini söyledi.

Öte yandan, TARİŞ tarafından açıklanan 9 numara üzüm fiyatına tepki gösteren Ülgen, maliyetlerin yüksekliği nedeniyle üreticilerin bu fiyatı kabul etmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.