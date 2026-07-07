Bergama, serbest bölgesi ve OSB'leri ile yatırımcının gözdesi oldu

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Bergama Ticaret Odası (BERTO) organizasyonunda, Bergama Belediyesi’nin destekleriyle 90. Uluslararası Bergama Kermesi kapsamında düzenlenen "Bergama, Türkiye ve Dünya Ekonomisi Nereye Gidiyor?" konulu panel Çamlıpark Amfi'de gerçekleştirildi. EKONOMİ Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar’ın moderatörlüğünde yapılan panelde, EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım güncel ekonomik konuları değerlendirdiler.

Etkinlikte, üretim merkezlerinin Batı'ya dönüş çabaları ve Çin ile Amerika arasındaki ekonomik rekabetin yeni dinamikleri, Türkiye'nin mevcut enflasyon verileri, sıkı para politikaları ve döviz kuru beklentileri gibi makroekonomik göstergeler ele alınırken; Dikili OTB, Kınık OTB, Bergama OSB, Kınık OSB ve Batı Anadolu Serbest Bölgesi (BASBAŞ) gibi yatırımların Bergama’nın tarım ve sanayi potansiyelini yükselttiği, ilçenin artık tamamlanma aşamasına gelen bu yatırımların meyvelerini toplamaya başladığı vurgulandı.

Lütfi Kolat: Bölge ekonomisi dönüşüm yaşıyor

Atatürk'ün direktifleriyle 90 yıl önce başlayan Bergama Kermesi’nin ilçe ekonomisi yanında sosyal ve kültürel hayatına da katkı yaptığını belirten Bergama Ticaret Odası Başkanı Lütfi Kolat, “Düzenlediğimiz bu panel de bölgenin, ülkenin ve dünyanın nabzını tutması açısından önemli bir etkinlik. Bergama Ticaret Odası olarak sadece Bergama değil, Dikili ve Kınık da bizim görev ve sorumluluk alanımız içerisine giriyor. Her zaman olduğu gibi tüm değerlendirmelerimiz bu 3 ilçemizi kapsıyor. Son yıllarda bölgemiz ekonomisi bir dönüşüm yaşıyor. Bölge olarak geleneksel açıdan daha güçlü olduğumuz tarım, hayvancılık ve madencilik gibi sektörler önemini korurken günümüzde artık bunlara sanayi, lojistik ve ihracat gibi sektörler de eklenmiş durumda. Özellikle Batı Anadolu Serbest Bölge'nin Bergama'da yükseliyor olması dikkatleri bölgemize daha fazla çekiyor” diye konuştu.

“Turizm de Bergama’yı cazip kılıyor”

Bölgeyi ve özellikle Bergama'yı çok daha cazip kılan bir diğer etkenin Bergama'nın binlerce yıl önceye dayanan derin, köklü ve kadim tarihi ile birlikte güçlenen turizm sektörü olduğunun altını çizen Kolat, "UNESCO Dünya Mirası listesinde olan Bergama, günümüzde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Biz, tarımı, hayvancılığı, sanayiyi, turizmi ve ticareti birbirinin alternatifi olan sektörler olarak değil, tam anlamıyla birbirini tamamlayan sektörler olarak görüyoruz. Bunun daha dengeli ve daha sürdürülebilir olduğunu düşünüyor ve Bakırçay iş dünyasının kalbi olan Bergama Ticaret Odası olarak bölgemizde bu tür bir ekonomi zemini için yıllardır çalışmalarımızı yürütüyor ve bugün de devam ediyoruz” dedi.

Bergama'nın ve bölgenin geleceğinin son derece aydınlık olduğunu dile getiren Kolat, “Yıllardır iş dünyasında ve Bergama Ticaret Odası bünyesinde olmanın da getirdiği tecrübelerim ile söyleyebilirim ki; yıllar önce çalışmalarını yürüttüğümüz pek çok yatırım şu an bölgemize bir bir gelmeye başladı. Bu vizyonu yıllar önceden öngördük ve bu sonuca ulaşmak için gayret ile çalıştık” diye konuştu.

“Çarkların dönmesini insan kaynağı sağlar”

Yatırımlar kadar, bu yatırımlardaki çarkların dönmesini sağlayacak önemli konunun insan kaynağı olduğunu söyleyen Kolat, “Bergama Ticaret Odası olarak yıllardır her platformda dile getirdiğimiz, uzun vadede çalışmalarını yürüttüğümüz ilk 10 konu içinde mesleki eğitim, her zaman ilk sıralarda oluyor. Bölgemizzede yükselen ve yükselecek olan yatırımların sağlıklı bir şekilde ilerlemesi bir refah seviyesinin artması için iş gücümüzü nitelikli hale getirmeliyiz. Oda olarak meslek lisesi ve yenilebilir enerji gibi alanlarda eğitim gören üniversite öğrencilerine burs desteği sağlayarak bu konuya büyük önem veriyoruz. Bergama Ticaret Odası olarak tüm bu sürecin her adımında olmaya, mesleki eğitimi desteklemeye, bölgemize gelecek olan yatırımcıların yanında olmaya ve bize düşen her türlü sorumluluğu almaya devam edeceğiz. Bölgemiz, doğru şehir planlaması, çevreye duyarlı bir bakış açısı ve tabi ki de tecrübelerin ışığında alınan kararlar ile yakın geleceğin en dikkat çekici bölgelerinden biri olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Yatırımcılar bölgemizi yakından takip ediyor”

Bergama ve çevresinde yükselen OTB’lerin, OSB'lerin ve BASBAŞ'ın olumlu etkilerini görmeye başladıklarını dile getiren Kolat, “Her hafta 3 veya 4 şirket kuruluşu gerçekleştiriyoruz. Sadece bu bile bu gelişimin sağlam bir göstergesi. Bölgemiz artık yatırımcıların çok yakından takip ettiği bir merkez haline geldi ve bu da bölge ekonomisini olumlu olarak şimdiden etkiliyor. Odamızın da kurucu ortakları arasında yer aldığı Bergama Organize Sanayi Bölgesi, Dikili ve Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Tarım Bölgeleri ve BASBAŞ'ın gelişip, yükseliyor olması Bergama, Dikili ve Kınık'ı kapsayan bölgemiz için kesinlikle tarihi gelişmeler. BASBAŞ, ihracat odaklı yapısı ile büyük değer katacak. Üstelik sadece bu da değil, tüm bu çalışmalar lojistik, inşaat, hizmet, taşımacılık, eğitim, ticaret ve konut gibi birçok alanı da hareketlendirecek. Çok hızlı bir şekilde bölgemizdeki hareketliliğe şahit olacağız” diye konuştu.

“Oluşacak istihdam açığı için şimdiden planlama yapmalıyız”

Bugün üzerinde çalıştıkları projelerin, bölgenin 5-10 yıllık projeksiyonunda gerçekleşecek çalışmalar olduğunu ifade eden Kolat, “Tıpkı bugünleri yıllar önceden düşünüp, tartışıp, planladığımız gibi, bugün üzerine düşünüp, çalışmaya start verdiğimiz projeler de bölgemizin geleceğini şekillendirecek çalışmalar. Yeter ki doğru planlama ile bu gelişmeyi kontrol altında tutalım ve öncelik olarak bölge insanımızın refah seviyesini yukarıya taşımayı hedefleyelim. Tüm bu söz konusu yatırımlarda oluşacak istihdam açığının tamamını bölgemizden sağlayamayacağımız bir gerçek. Bu da bizi, dışarıdan göç alan bir bölge haline getirecek. Burada da yine devreye planlamanın önemi giriyor. Gelecek olan kişiler için fiziki koşulları şimdiden iyileştirmeliyiz. İşletmelerde çalışacak kişilerin refahı, ailesi ile birlikte kalacağı konut, gideceği hastane ve çocuklarını göndereceği okullar tatmin edici yeterlilikte olmalı” değerlendirmelerinde bulundu.

Hakan Güldağ: Sıkı para politikası üreticiyi zayıflatıyor

Son 30-35 yıldır Batı’nın üretim merkezini Çin'e kaydırdığını ancak şu anda tekrar kendi içine çekmeye çalıştığını dile getiren EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, “1989'da Çin 350 milyar dolarlık, ABD 6 trilyon dolarlık bir ekonomiydi. Bugün ABD 27-28 trilyon dolara, Çin ise 23 trilyon dolara ulaştı. Türkiye ise yaklaşık 1.1 trilyon dolar seviyelerinde. Son 3 yıldır dünyada iplik makinesi yatırımında şampiyon ülke Amerika Birleşik Devletleri. Yeniden sanayileşme dönemine geçiyoruz. Küreselleşmeden kopuş yaşanıyor, artık karşılıklı bağımlılıklar birer silaha dönüşmeye başladı. Trump'ın tekrar sahneye çıkması tesadüf değil, kendi koydukları eski kuralları dağıtıp işlerine yarayacak yeni kurallar getirmek istiyorlar. Türkiye'nin üretim kaslarını koruması gerekiyor. Ancak uygulanan sıkı para politikası maalesef üretici güçlerin zayıflamasına neden oluyor. Son 3 yılda AB'ye yaptığımız ihracatın yarısında pazar payımızı Çin'e kaptırdık. Öte yandan, enflasyonun yıl sonunda yüzde 30'un, faizlerin ise yüzde 34-35'in altına inmesi pek mümkün görünmüyor” değerlendirmelerinde bulundu.

Bergama’da yükselen Batı Anadolu Serbest Bölge’nin alanını etkileyici bulduğunu dile getiren EKONOMİ Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar da, “Şimdilik 5-6 civarında yatırım devreye girmiş durumda ama bu yıl daha fazla devreye girmesi bekleniyor. Bölgede ciddi bir hareket başlamış; Kınık OSB, Dikili Tarım İhtisas OSB ve Bergama'nın kendi OSB'si ile gerçekleşmeler başlamış” dedi.

Ali Ekber Yıldırım: Bergama’da üretemediğimiz pamuğu, Brezilya’dan ithal ediyoruz

Bergama'nın Türkiye'nin değil, dünyanın en kaliteli pamuğunun yetiştiği yerlerden biri olduğunu söyleyen EKONOMİ Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, "Bergama Tekstil vardı hatırlarsınız. Ne oldu bizim Bergama tekstili? Burada Bergama’da aslında üretmediğimiz pamuğu gidip Brezilya'dan alıyoruz. İkinci sırada Amerika, üçüncü sırada Azerbaycan, dördüncü sırada da Yunanistan var. Bergama zeytincilikte de son dönemde ciddi atılım yapıyor. Bu sene zeytindeki üretim artışı tahmine göre yüzde 57 olacak. Yani Türkiye ilk kez tarihinde 3.8 milyon ton zeytin üretecek. Bu oldukça büyük bir rakam. Bergama’nın tarımsal potansiyeli çok yüksek. Asla vazgeçmeyip üretmeye devam etmeliyiz” diye konuştu.

Tanju Çelik: Ticaretin izini sürüyoruz

Panelin açılışında Bergama’nın Antik Çağ'dan bu yana, yaklaşık 2 bin 500 yıllık geçmişe sahip bir şehir olduğunu vurgulayan Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, “Bergama, Pergamon Krallığı'ndan bugüne kadar gelen tarih boyunca yaşamın sürdüğü UNESCO Dünya Mirası bir şehrimiz. Büyük İskender Bergama'ya geldiğinde buranın stratejik bir nokta olduğunu görüp buraya güvenli bir kale inşa edilmesini emretmiş ve hazinesini Bergama'da bırakmış. Hazine and para o zaman Bergama'da olmaya başlayınca bu para daha sonra gerçekten de Bergama'nın bir mirasına dönüşmüş. Akropol'den Asklepion'a kadar pek çok eser bu sayede yapılmış. Biz de Bergama Belediyesi olarak ticaretin izlerini sürdürmek adına Çukurhan'ın kamulaştırılması ve inşası için adımlar attık. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 13 Nisan 1934'te Bergama'ya geldiğinde ‘bu memlekette bir müze kurun bir de panayır yapın’ demiş. İlk kermes 1937 yılında gerçekleştirilmiş ve o günden beri hiçbir savaş veya ekonomik – sosyal krizlerde kesintiye uğramadan devam etmiş. Bu yıl kermesimizi 90. kez kutladık” ifadelerini kullandı.