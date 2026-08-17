BES-AR açıkladı: Ağustosta açlık sınırı 49 bin liraya, yoksulluk sınırı 122 bin liraya yükseldi

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Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), ağustos ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini yayımladı. Araştırmaya göre, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için aylık gıda harcaması 49 bin 556 liraya ulaştı.

Yoksulluk sınırı 122 bin lirayı aştı

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan yoksulluk sınırı ise 122 bin 117 lira oldu.

Açlık sınırı yıllık bazda yüzde 36,03, yoksulluk sınırı ise yıllık bazda yüzde 37,77 artış gösterdi. Tek bir bekâr çalışanın yaşam maliyeti 78 bin 223 lira yükseldi.

BES-AR'ın araştırmasında şu bulgulara yer verildi:

• Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 1.651 lirayı geçti.

• 2026 yılında da asgari ücret açlık sınırının altında kaldı.

• Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının %75-80’ini kiraya ödemek zorunda kalıyor.

• Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için öğrenci evi gibi 3 ya da 5 kişi bir arada yaşamak zorunda kalıyor.