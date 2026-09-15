BES-AR açıkladı: Eylülde açlık sınırı 50 bin liraya, yoksulluk sınırı 125 bin liraya yaklaştı

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Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), eylül ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı.

Gıda madde fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı eylül ayı için 49 bin 655 liraya yükseldi.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarını ifade eden yoksulluk sınırı ise 124 bin 339 lira oldu.

Araştırmada, "2026 yılında 28 bin 75 lira alan asgari ücretlinin 49 bin 655 lira olan açlık sınırının yüzde 76,86 altında ücret alarak sadece karnını doyurabilmektedir" denildi.

Araştırmada şunlara yer verildi:

"• Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 1.655 lirayı geçti.

• 2026 yılında da asgari ücret açlık sınırının altında kaldı.

• Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının %75-80’ini kiraya ödemek zorunda kalıyor.

• Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için öğrenci evi gibi 3 ya da 5 kişi bir arada yaşamak zorunda kalıyor."