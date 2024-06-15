BES-AR: Açlık sınırı 25 bin 374 TL'ye yükseldi

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR) tarafından hazırlanan haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı sonuçları yayınlandı.

Büro Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Özer Avanaş'ın yaptığı açıklamaya göre, 4 kişilik bir ailenin 2024 Haziran ayı açlık sınırı 25 bin 374 TL oldu.

Avanaş, bir kişinin yaşam maaliyetinin 30 bin 200 TL olduğunu bilirtti.

Avanaş, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan yoksulluk sınırı ise 70 bin 253 TL olduğunu kaydetti.

Geçen ay için yapılan araştırmada açlık sınırı 24 bin 346 lira, yoksulluk sınırı ise 67 bin 733 lira iken, bekâr çalışanın yaşam maliyeti 29 bin 411 lira olarak hesaplanmıştı.