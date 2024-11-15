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BES-AR: Açlık sınırı 29 bini, yoksulluk sınırı 78 bini aştı

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi açlık ve yoksulluk verilerini açıkladı. Son verilere göre kasım ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 29 bin 100 lira oldu. Buna göre, asgari ücret açlık sınırının yüzde 71,15 altında kaldı. Yoksulluk sınırı ise 4 asgari ücreti geçti.

Haber Merkezi
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BES-AR: Açlık sınırı 29 bini, yoksulluk sınırı 78 bini aştı
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Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi'nin (BES-AR), açlık ve yoksulluk verilerini açıkladı. Kasım ayı verilerine göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını belirleyen aylık harcama tutarı 29 bin 100 lira oldu. Böylece asgari ücret açlık sınırının altında kaldı.

Yoksulluk sınırı 4 asgari ücreti geçti

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı kısacası yoksulluk sınırı 78 bin 617 lira olarak kayıtlara geçti. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise 39 bin 341 lira olarak açıklandı.

Açlık, yoksulluk ve yaşam maliyetindeki değişimler şöyle oldu:

Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı

BES-AR raporunda "Bu sonuçlara göre; 2024 yılında da 17 bin 002 lira alan asgari ücretli 29 bin 100 lira olan açlık sınırının yüzde 71,15 altında ücret alarak sadece karnını doyurabilmektedir" ifadelerine yer verildi.

“İnsanca yaşayacak bir ücret talep ediyoruz”

Açıklamada "Büro Emekçileri Sendikası olarak tüm kamu emekçilerine, asgari ücretlilere, emeklilere insanca yaşayacak bir ücret talebimizi ısrarla tekrarlıyoruz" ifadelerine yer verilirken asgari ücret artışına ilişkin ise şunlar kaydedildi:

"2025 yılı bütçesi tartışıldığı bir süreçte kamu emekçilerine yapılacak ücret artışları ve asgari ücret artışlarında ileriye dönük tahmini fiyat artışlarının dikkate alınması gerektiğini, diğer bir deyişle gerçekleşen enflasyona göre değil, iktidarın ön gördüğü enflasyona göre artışların yapılmasının kamuoyunda tartıştırılması, başta biz kamu emekçileri olmak üzere, emeklileri ve asgari ücretlileri yoksullaştıran kemer sıkma politikalarına tam hız devam edileceğinin ilanıdır."

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