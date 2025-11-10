BES fon büyüklüğü 1,85 trilyon TL’ye ulaştı

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, 20 Ekim 2025 itibarıyla devlet katkısı dâhil toplam BES fon büyüklüğü 1,85 trilyon TL’ye ulaşarak, döviz bazında 43 milyar doları aştı. Toplam fon büyüklüğü yılbaşından bu yana yüzde 62,3 oranında artış kaydetti. Aynı dönemde BES katılımcı sayısı 10 milyona, sözleşme sayısı ise 12,4 milyona yükseldi.

Faizsiz BES fonlarına yönelik ilgi de artarak devam ediyor. 2013 yılında %2,21 olan faizsiz fonların toplam fon büyüklüğündeki payı, 2025 yılı başından bu yana yüzde 29,4’ten yüzde 39,3’e yükseldi. 27 Ekim 2025 itibarıyla devlet katkısı dâhil faizsiz BES fon büyüklüğü 775 milyar TL’ye ulaştı.

Bireylerin tasarruf bilincini artırırken aynı zamanda ülke ekonomisinin en önemli tasarruf aracı olmayı sürdüren BES’te 2025 yılı itibarıyla yıllık maksimum devlet katkısı 93.619,80 TL’ye yükselirken, bu tutardan tam olarak yararlanmak için gereken yıllık katkı payı 312.066 TL olarak belirlendi. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, devlet katkısından maksimum düzeyde yararlanma imkânının yıl sonuna kadar geçerliliğini koruduğunu hatırlatarak, “Sahip olduğu avantajlarla BES, geleceğini güvence altına almak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da imkânı olan katılımcılarımıza, devlet katkısından en yüksek düzeyde faydalanabilmeleri için aradaki katkı payı farkını yıl sonuna kadar yatırmalarını öneriyoruz” dedi.

Devlet katkısı, uzun vadeli güvence sunuyor

Devlet katkısı, katılımcıların yıl içinde ödedikleri katkı payının %30’una kadar ek bir kazanç elde etmelerini sağlıyor. 2025 yılı için devlet katkısı üst limiti, yıllık brüt asgari ücret tutarı kadar. Bu nedenle, yıl sonuna kadar yapılacak ek ödemeler, katılımcılara en yüksek katkı oranından yararlanma fırsatı sunuyor. Ayhan Sincek, BES’in sadece bir tasarruf aracı değil, aynı zamanda geleceğe güvenli bir yatırım imkânı sunduğunu vurguladı: “Bireysel Emeklilik Sistemi, hem bugünü planlayan hem de yarınını güvence altına almak isteyen herkes için en etkin finansal araçlardan biri. Katılım Emeklilik olarak faizsiz yatırım prensipleriyle bu güveni daha da güçlendiriyoruz. Katılımcılarımıza BES katkı paylarını gözden geçirerek devlet katkısından maksimum düzeyde yararlanmalarını öneriyoruz. Bu adım, geleceğe atılmış etkili bir yatırım olacaktır.”

“Hedefimiz, Türkiye’nin tasarrufuna öncülük etmek”

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, şirketin yeni fon büyüklüğü ve sektörün genel görünümüyle ilgili değerlendirmesinde ise şunları söyledi: “Fon büyüklüğümüzü 55,6 milyar TL’ye taşımak sadece sayısal bir başarı değil, aynı zamanda katılımcılarımızın faizsiz prensiplerle yönetilen fonlarımıza duyduğu güvenin de güçlü bir göstergesi. BES’in sunduğu devlet katkısı gibi teşvikler, tasarrufları daha anlamlı hale getiriyor. Amacımız, sadece katılımcılarımıza yüksek getiri sağlamak değil; ülkemizin tasarruf oranını artırmak için güvenilir ve sürdürülebilir bir tasarruf ve yatırım ekosistemi sunmak.”

Sincek, şirketin ürün çeşitliliği ve yenilikçi adımlarına da değinerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (KGC), yatırımcılarımızdan yoğun ilgi görüyor. Fonumuzun arz edildiği günden Kasım ayı başına kadar geçen süreçte, yatırımı tercih edenlerin %30’unun BEFAS müşterilerinden oluşması; sadece değerli madenlere yönelik ilginin değil, aynı zamanda şeffaf ve faizsiz yatırım alternatifleri arayan geniş bir yatırımcı kitlesine ulaştığımızın da güçlü bir göstergesi oldu. Bu fon, katılımcılarımıza gümüş gibi cazip bir emtiada yatırım fırsatı sunarken, portföy çeşitliliğimizdeki öncü rolümüzü de pekiştiriyor.”