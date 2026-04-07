BES havuzunda fon büyüklüğü 2,5 trilyon TL’yi aştı

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), Türkiye’de kendini kanıtlamış uzun vadeli tasarruf ve yatırım aracı olarak giderek daha geniş bir kitleye ulaşıyor. Bugün BES ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) toplam katılımcı sayısı 18 milyon seviyesine yaklaşırken, toplam fon büyüklüğü 2,5 trilyon TL’yi aşmış durumda. BES, yalnızca bir tasarruf aracı olmanın ötesinde, farklı gelir gruplarına hitap eden yapısıyla “7’den 70’e her bütçeye uygun” kapsayıcı bir sistem olarak öne çıkıyor. Son 5 yılda BES fonlarının ortalama getirisi %824 olurken, aynı dönemde TÜFE artışının %617 seviyesinde kalması, sistemin satın alma gücünü koruma potansiyelini ortaya koyuyor.

BES hem kapsayıcı hem kazançlı yapısıyla dikkat çekiyor

Hangi gelir grubunda olursa olsun herkes için erişilebilir bir yapı sunan BES; ev hanımlarından çalışanlara, çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir kitleye yarının planını şimdiden yapma imkânı tanıyor. Devlet katkısı ve fon yönetiminin gücüyle birleşen birikimler gelecek için kıymetli bir finansal güvenceye dönüşüyor. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, BES’in sadece bir tasarruf aracı değil, bir "gelecek inşa etme disiplini" olduğunu belirterek şunları kaydetti: “BES hem kapsayıcılık hem de kazançlı olma özelliği ile diğer yatırım araçları arasından pozitif ayrışıyor. Her yaştan ve her gelir grubundan kişilerin kendi bütçesine uygun şekilde dahil olabildiği BES, disiplinli tasarruf alışkanlığı kazandırarak finansal özgürlüğe giden yolda güçlü bir rehber niteliği taşıyor.”

18 yaş altı BES’e ilgi artıyor

18 yaş altı katılımcıların sisteme dahil olması, BES’in toplumun tüm kesimlerine ulaşma hedefini daha da güçlendirdi. Ebeveynlerin çocukları adına açtığı hesaplar, sistemin uzun vadeli güven veren yapısıyla birleşerek güçlü bir finansal güvence oluşturuyor. Türkiye genelinde 18 yaş altı BES katılımcı sayısı 1,93 milyonun üzerine çıkarken, fon büyüklüğü 82 milyar TL seviyesine ulaştı. Katılım Emeklilik’in bu alandaki planı olan Erken BES de hızlı büyümesini sürdürüyor. 2026 yılı itibarıyla Erken BES katılımcı sayısı 195 binin üzerine çıktı. Katılım Emeklilik, 18 yaş altı BES pazarında %10’un üzerindeki payıyla bu alanda da güçlü konumunu korumaya devam ediyor. Ailelerin çocukları için erkenden tasarruf yapma bilincine öncülük ettiklerini vurgulayan Ayhan Sincek; “Erken BES, sadece bir birikim hesabı değil, ailelerin çocuklarıyla birlikte büyüttüğü bir gelecek hayali. Katılım Emeklilik olarak bu alandaki güçlü pazar payımız, ebeveynlerin bize olan güveninin en somut göstergesi. Sisteme dahil olan çocuklarımızla birlikte, onların finansal yarınları da güvenle birikiyor ve büyüyor. Amacımız, tasarruf kültürünü nesillere yayarak aile boyu bir finansal huzur inşa etmek” dedi.

“Sağlıklı BES Emeklilik Gelir Planı” ile ücretsiz sağlık sigortası

Katılım Emeklilik, emekliliği planlarken sağlığı da güvence altına alıyor. BES’i bireylerin tüm yaşam döngüsünü koruyan bir yapı olarak ele alarak sektörde bir ilke imza attı; “Sağlıklı BES Emeklilik Gelir Planı”nı hayata geçirdi. Bu yenilikçi modelle sektördeki tek olma özelliğini sürdüren Katılım Emeklilik, emeklilikte belirlenen şartları sağlayan katılımcılarına özel sağlık sigortası hediye ederek, emeklilik dönemindeki finansal birikimi doğrudan sağlık güvencesiyle destekliyor. Böylece katılımcılar, yarınlarını hem maddi hem de bedensel huzur içinde planlama imkânına kavuşuyor.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “BES, bugün geldiği noktada yalnızca tasarruf sağlayan bir sistem değil; aynı zamanda bireylerin finansal dayanıklılığını artıran önemli bir yapı hâline geldi. Biz de Katılım Emeklilik olarak bu yapıyı daha ileri taşımak için çalışıyoruz. ‘Sağlıklı BES Emeklilik Gelir Planı’ yaklaşımımızla, katılımcılarımıza yalnızca birikim değil, yaşamın farklı dönemlerini kapsayan bütüncül çözümler sunmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde BES’in daha geniş kitlelere ulaşmaya devam edeceğine inanıyoruz.”