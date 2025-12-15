Beş yılda sıfırdan kurduğu markayı Çinli yatırımcılara sattı

SABİHA TOPRAK/KOCAELİ

Van Makina’nın genç CEO’su Fatih Van, sadece beş yılda “sıfırdan kurduğu” CNC tezgâh markasını uluslararası pazarda dikkatleri üzerine çekerek Çinli stratejik bir yatırımcıya satışını tamamladı. Avrupa’da İsviçre’den sonra sektördeki 2. üretici konumunda olan Van Makine, yeni ortaklık yapısıyla birlikte marka, önümüzdeki beş yıl içinde Hong Kong Borsası’nda işlem görmeyi hedefleyen küresel bir büyüme planına geçti.

Türkiye’nin uzun yıllara dayanan Avrupa mühendislik mirası ve Uzakdoğu’nun esnek ticaret kültürü arasında köprü kurarak, Van Makina’yı dünya sahnesine taşıyan temel etkenine vurgu yapan Fatih Van, “Avrupa’dan bakıldığında Türk markaları hâlâ gelişmekte olan ülkeler kategorisinde değerlendiriliyor olabilir. Ancak Uzakdoğu’da Türkiye’de üretilen ürünlere ‘Avrupa standardı’ gözüyle bakılıyor. Bunun sebebi 70 yılı aşkın süredir Almanya’da yaşayan milyonlarca Türk’ün orada aldığı mühendislik disiplini ve kalite kültürünü Türkiye’ye taşımış olmasıdır” ifadelerini kullandı.

“Bir Alman bu markayı satmazdı; biz ise fırsatı büyütme aracı olarak gördük”

Türkiye’nin yıllarca başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın yan sanayi üssü gibi çalışmasına değinen Van, “Alman mühendislik disiplininin Türkiye’de kök salmasını sağladı. Buna Türklerin ticari esnekliği, krizler karşısındaki adaptasyon yeteneği ve Uzakdoğu’ya olan lojistik avantaj da eklenince, Van Makina çok kısa sürede yüksek kaliteli bir ürün standardı oluşturdu” dedi.

Fatih Van, “Bir Avrupalı olsam belki markayı satmak istemezdim. Avrupalılar ticari esneklik konusunda bizler kadar dinamik değiller; çünkü son 50 yılda çok az büyük krizle karşılaştılar. Biz ise Türkiye’de sürekli değişen ekonomik koşullarda büyüdük, defalarca kriz yaşadık. Bu da hızlı karar alma, fırsatı değerlendirme ve aksiyona geçme konusunda bizi çok daha çevik hale getirdi. Gelen talebi de bir çıkış değil, küresel sıçrama fırsatı olarak değerlendirdik” diye konuştu. Van, “Marka, son yıllarda katıldığı uluslararası fuarlar ve dünyanın birçok ülkesine yaptığı satışlarla Uzakdoğu’da yakından takip ediliyordu. Çinli yatırım grubunun teklifi üzerine başlayan görüşmeler yaklaşık altı ay sürdü” ifadelerini kullandı.

Van China ve Hong Kong Borsası hedefi

Van, “Satışı gerçekleştiren Çinli şirket, talaşlı imalat sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren ve geçmişte Japon üreticilere hizmet vermiş, son derece tecrübeli yöneticilerden oluşuyor. Türkiye’de yaratılan üretim standardı ve mühendislik kalitesi, Çin’de kurulacak Van China fabrikasında birebir korunacak. Beş yıl içinde Hong Kong Borsası’na açılmayı hedefleyen güçlü bir yapı kurduk” diye konuştu.