BESDBİR'den beyaz et fiyatları açıklaması: Avrupa ve ABD’den daha ucuz

BESDBİR, piliç eti piyasası ve ürün fiyatlarına dair çıkan haberler nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapma gerekliliği doğduğunu duyurdu.

Konuya ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Market raf fiyatları dikkate alındığında Türkiye’de Bütün Piliç eti fiyatı güncel kur ile 2 USD/Kg’ya denk gelmektedir. Bu fiyat Amerika’da 3 USD/Kg’nin üzerindeyken, Almanya’da 5,56 Euro/KG’ya karşılık gelmektedir.

Haberlerde yer alan Bütün Piliç fiyatının 120 TL’ye ulaştığı bilgisi de gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an süpermarketlerde 1 KG bütün piliç etinin fiyatı 79 ile 85 TL arasında değişmektedir.

TÜİK ve İhracatçı Birlikleri tarafından açıklanan ihracat verileri dikkate alınarak hesaplan iç pazar rakamlarına göre , ülkemizde kişi başı piliç eti tüketimi 2023 yılında 22,7 kg, 2024 yılında 26 kg, 2025 yılının ilk 6 ayında ise 27,5 kg seviyesinde ulaşmış bulunmaktadır. Bu Türk tüketicisinin piliç etine olan ilgisi ve güveninin her geçen sene daha da artığının göstergesidir.

Haberin devamında Tavuk bonfile ilgili fiyat artışlarından bahsedilmektedir. İndirim marketlerinin ve süpermarketlerin internet sitelerinde yapılacak küçük bir araştırma ile Bonfile fiyatının 215 TL ler seviyesinde indirim marketlerinde satıldığı bilgisine ulaşılacaktır. Yine serbest pazar kuralları gereği, bu fiyatın altında ve üstünde fiyatlar oluşabilmektedir. Ancak indirim market fiyatları bu tarz ürünler için bir baz oluşturmaktadır.

Gıda enflasyonu ile piliç eti fiyat artışı arasındaki fark dikkat çekiyor

TÜİK tarafından açıklanan gıda enflasyonu ve piliç eti fiyat artışının karşılaştırmalı tablosunu da paylaşmak isteriz. TÜİK verilerine göre, Ocak 2024 – Ağustos 2025 döneminde gıda enflasyonu yüzde 59,83 olarak gerçekleşmişken, piliç etinde bu oran yüzde 14 olarak gerçekleşmiştir.

Ülkemizde piliç eti sektörü, son 25 senede çok önemli yatırımlarla ülkemizin kendi kendine yetmesini, önemli bir ihracat yapmasını ve dışa bağımlı kalmamasını sağlamıştır. Ayrıca tam entegre yapısıyla dünya ile rekabet edebilen endüstrilerin başında gelmektedir. Yarattığı istihdam fırsatları ile köyden kente göçü engellediği gibi bölgesel kalkınmayı da olumlu etkilemektedir. Sektör, yatırımlarla büyümeye devam etmektedir."