Beşiktaş hisselerinde sert düşüş: Yatırımcılar zarar etti

Son bir yıl içinde dört büyük futbol kulübü, toplamda 28.7 milyar liralık sermaye artırımı gerçekleştirdi. Bu artışın 12 milyar liralık kısmı borsa yatırımcıları tarafından karşılanırken, kalan 16.6 milyar lira kulüplerin kendi kaynaklarından sağlandı.

Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin borsa performansları dikkat çekti.

Galatasaray'ın ise yüzde 14.33 oranında değer kaybetti

Beşiktaş'ın hisseleri, hafta sonu yaşanan divan kurulu olaylarının ardından yüzde 80.99 oranında düşüş gösterdi. Trabzonspor'un hisseleri yüzde 19.07, Galatasaray'ın ise yüzde 14.33 oranında değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında Fenerbahçe, yüzde 22.5'lik değer artışıyla yatırımcısına kazandıran tek kulüp oldu. BIST-100 Endeksi'nin yüzde 4 düştüğü bu dönemde, spor endeksindeki kayıplar yüzde 39'u aştı.