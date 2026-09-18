Beşiktaş, Marsilya maçına formalarda Tera logosu olmadan çıktı

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Beşiktaş, Tera Yatırım Holding ile forma sırt sponsorluğunda anlaşmıştı. imzalamıştı. Tera Yatırım logosu, Beşiktaş Futbol A Takımı formalarında iki sezon boyunca yer alacaktı.

Beşiktaş'ın Olimpik Marsilya'yı 4-1 mağlup ettiği maçta futbolcuların formalarında sırt sponsoru olan Tera'nın logosunun olmadığı dikkat çekti. Beşiktaşlı oyuncuların sırtlarında Tera logosu yerine isimlerinin yer aldığı görüldü.

Beşiktaş'ın 11 Eylül 2026'da Erzurumspor FK'yı 3-0 yendiği maçta futbolcu formalarında logo yer alıyordu.

İstanbul’da mali suçlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Tera Holding’e operasyon düzenlenmişti. Soruşturma kapsamında Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi gözaltına alınmı, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in de aralarında bulunduğu bazı kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı çıkarılmıştı.

SPK, yaşanan likidite krizi ve usulsüz işlemler iddiaları sonrası aralarında Tera Portföy'ün de bulunduğu 7 büyük şirkete ait 130 yatırım fonundaki tüm işlemleri durdurarak işlem kısıtlaması yapmıştı.

Beşiktaş henüz açıklama yapmadı

Beşiktaş Kulübü, TERA ile sponsorluk ilişkisinin tamamen feshedilip feshedilmediğine dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.