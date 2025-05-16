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Beşiktaş’tan 3 bankaya kredi ödemesi

Beşiktaş, Ziraat Bankası, Halkbank ve Denizbank’tan oluşan konsorsiyuma toplam 1 milyar 278 milyon TL tutarında kredi ve faiz ödemesi yaptığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Beşiktaş’tan 3 bankaya kredi ödemesi
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Beşiktaş kredi ödemesine ilişkin açıklama yaptı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz, toplamı 1.278.828.670 TL anapara ve faiz olmak üzere fon kullanım raporu çerçevesinde, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Denizbank'a konsorsiyum kredi ödemesi gerçekleştirmiştir." denildi.

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