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Beslenme çantası bu yıl yüzde 102 zamlı dolacak

Kırtasiye alışverişinin ardından önümüzdeki aydan itibaren velileri bir de beslenme çantaları zorlayacak. Ortalama yüzde 102’yi bulan zamların ardından beslenme çantalarını birçok aile doldurmakta zorlanacak.

Haber Merkezi
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Beslenme çantası bu yıl yüzde 102 zamlı dolacak
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Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 21 milyon öğrenci, 2024-2025 eğitim-öğretim yılına 9 Eylül’de başlayacak. Ancak Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre çocukların beslenme çantasını doldurabilmek geçen yıla kıyasla yüzde 102 daha pahalı olacak. Geçen yıl 330 TL olan beslenme çantasını doldurmak için bu yıl en az 669 TL’ye ihtiyaç olacak.

Milyonlarca ailenin 17 bin 2 TL’lik asgari ücretle geçinmeye çalıştığı, Türk-İş’e göre açlık sınırının 19 bin 234 TL, yoksulluk sınırının da 62 bin 652 TL’ye ulaştığı Türkiye’de okulların açılması ile birlikte çocukların beslenme çantaları özellikle dar gelirli ailelerin bütçelerini zorlayacak.

"Çanta lüks oldu"

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın yaptığı hesaplamaya göre beslenme çantasında olması gereken ürünlerin fiyatı 1 yılda en az yüzde 42 arttı. Çocuğunun çantasına 1 adet muz koymak isteyen bir veli, geçen yıla kıyasla yüzde 81.82 daha fazla ödeyerek 20 TL’lik harcama yapması gerekiyor. Bir diğer sevilen meyve elmanın fiyatı ise 1 yılda yüzde 66.67 pahalandı.

Öğrencinin beslenme çantasındaki peynir 1 yılda yüzde 79.31, süt yüzde 72.19, yumurta yüzde 62.50, zeytin de yüzde 59.68 zamlandı. Geçtiğimiz yıl 199 TL olan beslenme çantasının bu yılki fiyatı yüzde 126 artarak 450 TL’ye ulaştı. Böylece bir beslenme çantasını doldurabilmek için yapılacak harcama yıla göre yüzde 102.73 zamlanarak 330 TL’den 669 TL’ye ulaştı. Mahir Polat, “Artık beslenme çantası da lüks oldu” dedi.

 

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