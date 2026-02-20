BESOB, 90 bin esnaf için Garanti BBVA ile protokol imzaladı

ESRA ÖZARFAT

İmzalanan partnerlik anlaşmasıyla, BESOB’a bağlı odalara kayıtlı yaklaşık 90 bin esnaf için BESOB Bonus Business’a özel fırsat ve ayrıcalıklar sunulacak.

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, “Garanti BBVA ile beraber “BESOB kart” ile karşınızdayız. Bu kart ile hem indirim anlaşması yaptığımız kurumlarda üye belgesi sorununu ortadan kaldıracağız, hem de banka Bursa esnafına özel paket hazırlayacak ve banka kart sahibi adına esnafın yıllık aidatını üyesi olduğu oda için karşılayacak. Üyelerimizin iki yıllık oda aidatlarının banka tarafından karşılanmasını kapsayan bu protokol, Türkiye’de esnaf teşkilatları arasında bir ilk olma özelliği taşıyor” dedi.

Garanti BBVA Kamu ve Pazar Ortaklıkları Direktörü Nalan Kırkaç Çalışkan da yaklaşık 90 bin esnafı kapsayan bu programla yalnızca bankacılık ihtiyaçlarına değil, günlük iş yüklerine ve maliyetlerine de dokunmayı hedeflediklerini söyledi. Garanti BBVA Marmara Bölge Müdürü Deniz Başıbüyük ise projenin bir yerel kalkınma meselesi olduğuna işaret etti.