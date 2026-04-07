BESOB’tan 90 bin esnafa finansman kolaylığı

ERHAN BEDİR / BURSA

Bursa’da kayıtlı yaklaşık 90 bin esnaf olduğunu söyleyen BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit, “Göreve gelirken en büyük ve en önemli amacımız esnafımıza dokunmak, sorunlarını dinleyerek çözüm bulmak, onların geleceğinin önünü açarak, değişen ve gelişen dünyada ticaret anlayışlarını geliştirmekti. BESOB’un düşünce yapısını ve söylem biçimini değiştirmek için yola çıktık. Bunu da görevimizin daha 4. yılında başardık. Ama bu bize yetmez diyerek daha kat edeceğimiz çok yolumuz var” dedi.

BESOB olarak bugüne kadar BESOB Akademi (Dijital Dönüşüm), Menşei Bursa Projesi, Finansal İş Birlikleri, Kurumsallaşma ve Modernizasyon gibi pek çok projenin hayata geçmesini sağladıklarını ifade eden Bilgit, esnaf ve sanatkarların eksiklerini gidermeye, dijitalleşen dünyada e-ticarete adaptasyonunu sağlayarak global ticarete başarılı bir şekilde adım atmalarına olanak sağladıklarına değindi.

Esnafın en büyük sorununun yüksek faiz ve düşük kur baskısı olduğunu, hali hazırdaki esnaf kefalet kredi miktarlarının eskiye oranla işletmeler için yetersiz olduğunu belirten Bilgit, “3,5 yıldır bu proje için çalıştık. Finansal İş Birlikleri projemiz ile Garanti BBVA gibi kurumlarla yapılan anlaşmalarla esnafın finansmana erişimini kolaylaştırdık. Garanti BBVA ile BESOB işbirliğiyle hayata geçirilen ‘BESOB Kart’ esnafımızın hem nakit akışını kolaylaştırıyor hem de bu işlemler sayesinde esnafın odaya olan yıllık üyelik aidatını ödüyor. Bankamız Bursa esnafına özel paketler hazırlayacak. Şimdilik 2 yıllık bir anlaşma ama bu protokolü 10 yıla çıkarmak için şimdiden çalışmalara başladık” dedi.