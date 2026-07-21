Bessent: ABD için yüzde 3 büyüme hedefi gerçekçi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ekonomisinin temel göstergelerinin güçlü kalmaya devam ettiğini belirterek çekirdek enflasyonun istikrarlı bir görünüm sergilediğini söyledi.

Bessent, bu çerçevede yüzde 3 ekonomik büyümenin makul bir hedef olduğunu ifade etti.

ABD hükümetinin bazı şirketlerde hisse sahibi olmasının piyasalara güven ve yön mesajı vermeyi amaçladığını belirten Bessent, Kovid-19 salgınının büyük güçler arasında yaşanabilecek olası bir çatışmada küresel tedarik zincirlerinin karşılaşacağı riskler açısından önemli bir stres testi niteliği taşıdığını söyledi.

Kanada'ya ticaret eleştirisi

Kanada ile ticari ilişkilere de değinen Bessent, ABD'nin ticaret politikasının karşılıklılık ilkesine dayandığını vurguladı.

Kanada'nın süt ürünleri, alkollü içecekler ve diğer içeceklerde ayrımcı politikalar uyguladığını savunan Bessent, bu uygulamaların ticari ilişkiler açısından sorun oluşturduğunu dile getirdi.

İran'a yönelik yaptırımlar sürüyor

Bessent, İran petrolü alımlarında keskin bir düşüş gözlemlediklerini belirterek, ABD Hazine Bakanlığı'nın İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı olduğu belirtilen ve 130 milyon dolar tutarında varlık barındıran bir kripto para cüzdanını dondurduğunu açıkladı.

Ayrıca İran lideri Hamaney'e ait olduğu değerlendirilen varlıkların izlenmeye devam edildiğini ve bu varlıkların yerlerinin tespit edilmeye çalışıldığını söyledi.

Ödeme sistemi reformu

Bessent, ödeme sistemlerinde yapılacak reformların kamu harcamalarında yaklaşık 350 milyon dolar tasarruf sağlayabileceğini ifade etti.