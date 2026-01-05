Bessent duyurdu: ABD şirketleri küresel asgari kurumsal vergiden muaf

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği ilk gün imzaladığı kararnamelerin, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin önerdiği ve OECD'nin Sütun İki (Pillar Two) olarak bilinen küresel asgari kurumlar vergisi düzenlemesinin ABD için bağlayıcı olmayacağını açıkça ortaya koyduğunu anımsattı.

Trump yönetiminin bu sözü yerine getirdiğini belirten Bessent, "Kongre ile yakın işbirliği içinde Hazine, OECD/G20 Kapsayıcı Çerçeve'deki 145'ten fazla ülke ile ABD merkezli şirketlerin Sütun İki'den muaf tutularak yalnızca ABD'nin küresel asgari vergilerine tabi olmaya devam etmeleri için anlaşmaya varmak için çalıştı." ifadesini kullandı.

Scott Bessent, "Bu eşgüdümlü anlaşma, ABD şirketlerinin dünya çapındaki faaliyetleri üzerinde ABD'nin vergi egemenliğini ve diğer ülkelerin kendi sınırları içindeki ticari faaliyetleri üzerinde vergi egemenliğini tanımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Bessent, anlaşmanın Ar-Ge ile ABD'de yatırım ve istihdam yaratılması için Kongre tarafından onaylanan diğer teşviklerin değerini koruyacağını da belirtti.

Anlaşmanın ABD egemenliği ile Amerikan işçileri ve işletmelerini sınır ötesi müdahalelerden koruma konusunda "tarihi bir zaferi" temsil ettiğini vurgulayan Bessent, anlaşmanın tam olarak uygulanmasını sağlamak, uluslararası vergi istikrarını güçlendirmek ve dijital ekonominin vergilendirilmesi konusunda yapıcı bir diyalog ilerletmek için yabancı ülkelerle çalışmalarını sürdüreceklerini aktardı.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yapılan açıklamada da OECD/G20 Matrah Aşındırma ve Kar Aktarımı (BEPS) Kapsayıcı Çerçevesi kapsamında birlikte çalışan 147 ülke ve yargı bölgesinin, dijitalleşen ve küreselleşen ekonomi bağlamında küresel asgari vergi düzenlemelerinin koordineli bir şekilde işleyişi için bir yol haritası sunan paketin temel unsurları üzerinde anlaşmaya vardığı bildirildi.

Açıklamada, bunun küresel asgari vergi çerçevesinde bugüne kadar elde edilen kazanımları koruyacağı ve ülkelerin, özellikle gelişmekte olanların, kendi yargı bölgelerinde elde edilen gelirler üzerinde öncelikli vergi hakkına sahip olma kabiliyetini güvence altına alacağı kaydedildi.

Büyük çok uluslu şirketlerinin kar transferi ve vergi kaçırma uygulamalarına karşı mücadele etmek amacıyla 130'dan fazla ülke, 2021 yılında bu şirketlere yüzde 15 oranında küresel asgari kurumlar vergisi uygulanmasını öngören anlaşmayı imzalamıştı.