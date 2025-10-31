Bessent: İzinler konusunda her şey çözüldü, yakında bir işlem göreceğiz

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Güney Kore'de yaptığı görüşme sonrasında Financial Times'a değerlendirmelerde bulundu.

İki liderin bir "denge" noktasına ulaştığını ifade eden Bessent, ancak Çin'in kritik mineralleri baskı aracı olarak kullanmaya devam edemeyeceğini söyledi.

Bessent, Çin'in nadir toprak elementleri ihracatını durdurma tehdidinde bulunarak "hata yaptığını" savunarak, ABD'nin de dengeleyici önlemler aldığını ve iki yıl içinde alternatif tedarik kaynaklarını güvence altına alacağını bildirdi.

Geçen hafta Çinli yetkililerle Malezya'da yapılan müzakerelerin liderlerin görüşmesine zemin hazırladığını aktaran Bessent, "Tüm koşullar sabit kalmak kaydıyla, bir dengeye ulaştık ve önümüzdeki 12 ay boyunca bu denge içinde hareket edebiliriz." diye konuştu.

Bessent, görüşmede iki tarafın da bahar aylarından beri süregelen çalkantılı durum yerine, ilerleme kaydetmeye odaklı bir ortamda bulunmaktan memnun olduğunu vurguladı.

"Yakında TikTok konusunda bir işlem göreceğiz"

Görüşmede uzlaşılan konulara değinen Bessent, Çin'in, nadir toprak mineralleri düzenlemesini ertelemeyi, büyük miktarda ABD soya fasulyesi satın almayı ve Amerikalı yatırımcıların TikTok'un ABD'deki operasyonlarında kontrol sahibi olmasına izin vermeyi kabul ettiğini belirtti.

Bessent, TikTok'a ilişkin, "İzinler konusunda her şey çözüldü, yakında bir işlem göreceğiz." dedi.

ABD'nin de buna karşılık binlerce Çinli şirketi ticaret kara listesine alacak önlemi ertelediğine değinen Bessent, Şi'nin fentanil üretiminde kullanılan kimyasalların ihracatını kısıtlama sözü üzerine, Trump'ın fentanil sorunu kapsamında getirdiği tarifeleri yüzde 20'den yüzde 10'a düşürmeyi kabul ettiğini hatırlattı.

Bessent, ABD'nin gümrük duvarlarını yükseltmesi sonrasında Çin'in ihracatının başka pazarlara yöneldiğini aktararak, diğer ülkelerin de Çin'e gümrük vergisi uyguladığını veya uygulamayı planladığını belirtti.

ABD ile Çin'in anlaşmayı gelecek hafta imzalayabileceğini söyleyen Bessent, bunun kalıcı olacağına inandığını dile getirdi.

Bessent, "Doğal olarak bazı pürüzler çıkacaktır ama artık çok daha iyi iletişim kanallarına sahibiz." ifadelerini kullandı.