Bessent'in Hürmüz mesajı petrol fiyatlarını düşürdü

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran ile Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik anlaşmanın yarın sağlanabileceğini söyledi.

Açıklamaların ardından Brent petrolün varil fiyatı 86 dolardan 81 dolara kadar gerileyerek gün içinde sert değer kaybetti.

Petrol piyasasında fiyatlamalarda, Hürmüz Boğazı'nda olası normalleşmenin küresel petrol arzı üzerindeki riskleri azaltabileceği beklentisi etkili oldu.

"Enerji fiyatlarının sakinleşmesini bekliyorum"

Bessent, Körfez bölgesinde son günlerde gerilimin yüksek seyrettiğini ancak enerji piyasalarında daha sakin bir döneme girilebileceğini belirtti.

Enerji fiyatlarının gerilemesiyle birlikte küresel piyasalarda güçlü bir rahatlama rallisi görülebileceğini ifade eden Bessent, Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmelerin enerji piyasaları açısından kritik önem taşımaya devam ettiğini söyledi.