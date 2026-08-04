Bessent'in Hürmüz'de 'anlaşma yakın' açıklaması sonrası brent petrolde sert düşüş: 80 doları gördü

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, küresel piyasaları ve enerji denkleminden enflasyona kadar kritik başlıkları içeren yeni açıklamalarda bulundu.

Bessent, “İranlılarla görüşüyoruz ve boğazı açmak, bu çatışmada daha normalleşmiş bir duruma geçmek için bugün veya yarın bir anlaşma sağlama ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum” dedi. Bu açıklamanın hemen ardından brent petrolün varil fiyatı 86 dolardan 80 doların altına düştü.

Körfez bölgesindeki son duruma işaret eden Bessent, "Körfez'de son birkaç gün oldukça gergin geçti. Ancak enerji fiyatlarının sakinleşmesini bekliyorum. Enerji fiyatlarının gerilemesiyle piyasalarda güçlü bir rahatlama rallisi görebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Boğazda serbest geçiş mesajı

İran'ın boğazdan geçen gemilerden geçiş ücreti talep edip etmeyeceğine yönelik bir soruya ise Bessent, boğazda serbest geçişin sağlanacağı yanıtını verdi.

Körfez'de mahsur kalan yüzlerce geminin çıkış yapabilmesiyle fiyatların daha da düşmesi gerektiğini belirten Bessent, bu durumun etkisinin sadece enerji piyasalarıyla sınırlı kalmayacağını; gübre, rafine petrol ürünleri ve endüstriyel gazları da kapsayacağını kaydetti.

Bessent'ten Fed, enflasyon ve Japon yeni hakkında dikkat çeken değerlendirmeler

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Hürmüz Boğazı ve İran'a ilişkin açıklamalarının yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın para politikası, enflasyon görünümü, yapay zeka yatırımları, Japon yeni ve Fed'in finansal araçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fed politikalarında denge mesajı

Fed'in mevcut politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bessent, kurumun bir "detoks sürecinden" geçtiğini belirtti. Fed'in büyüme ile enflasyon hedefleri arasında denge kuracağına inandığını ifade eden Bessent, para politikası kararlarının kısa vadeli gelişmeler yerine 9, 12 ve 18 aylık perspektifle şekillendirildiğini söyledi.

Enflasyon görünümüne ilişkin de konuşan Bessent, enerji fiyatlarından etkilenen kalemlerin dışında kalan çekirdek enflasyonun oldukça sakin seyrettiğini ve yavaşlama eğilimini sürdürdüğünü dile getirdi. Faiz oranlarındaki yükselişe rağmen yapay zeka alanındaki yatırımlarda herhangi bir yavaşlama gözlemlemediklerini de sözlerine ekledi.

Japon yeni için yakın takip vurgusu

Japonya'nın döviz piyasasına yönelik müdahaleleri hakkında da açıklamalarda bulunan Bessent, Tokyo yönetimiyle bu konuda yakın temas içinde olduklarını belirtti. Döviz politikalarında belirli bir çerçevenin bulunmasının önemine işaret eden Bessent, Japonya'nın yenin değer kaybını sınırlamak adına ciddi adımlar attığını ifade etti.

Japon mevkidaşıyla güçlü bir çalışma ilişkisi yürüttüklerini aktaran Bessent, Japonya'nın doğru politikaları uygulayacağına inandığını söyledi. Ayrıca, yeni desteklemeye yönelik müdahaleler kapsamında Japonya'nın yurt dışında önemli miktarda varlık biriktirmeyi bırakmasını gerektirecek bir neden görmediğini dile getirdi.

Japon yenindeki istikrarın küresel piyasalar açısından önem taşıdığına dikkat çeken Bessent, yenin zayıflaması halinde diğer para birimlerinin de benzer yönde hareket edebileceğini belirtti. Müdahalelerin ardından uygulanacak politikaların yakından izlenmesi gerektiğini vurgulayan Bessent, Güney Kore wonunda yüksek oynaklık görüldüğünü, piyasalarda ise Çin yuanının düşük değerli olduğu yönünde yaygın bir değerlendirme bulunduğunu aktardı.

FIMA repo kapasitesi gündemde

Fed'in uluslararası likidite araçlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bessent, FIMA repo imkânının döviz swap hattından farklı olmadığını ifade etti.

Bessent, Fed'in FIMA repo imkânının kapasitesinin artırılmasının değerlendirilmesinin makul bir adım olacağını belirterek, bu yönde bir değerlendirme yapılabileceğini söyledi.