Bessent’ten dikkat çeken petrol tahmini: 40 dolara kadar düşebilir

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran ile yaşanan gerilim sona erdiğinde petrol fiyatlarının varil başına 40 dolar seviyesine kadar sert bir düşüş yaşayacağını ve bunun, son yılların en yüksek seviyelerine ulaşan tahvil getirilerini de aşağı çekeceğini belirtti.

Bessent, cuma günü yayımlanan bir programda, “İran ile yaşanan bu gerilimi geride bırakacağız ve petrol fiyatlarının düşmesini bekliyorum” dedi. Bessent sözlerine şöyle devam etti:

“Bu sürecin ardından petrol piyasasında ciddi bir arz fazlası oluşacak. Piyasaya girecek çok miktarda yeni arz nedeniyle ham petrol fiyatlarının 50, hatta belki de 40 dolar seviyelerine gerilediğini görebiliriz.”

Brent petrol cuma günü, temmuz ayından bu yana görülen en yüksek seviye olan varil başına 95 doların üzerinde işlem görüyordu.