BETAM, 3. çeyrekte ekonomide küçülme öngörüyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) çalışmasında eylül ayı Ekonomik Büyüme ve Tahminler çalışmasını açıkladı. Çalışmada, “Büyümede negatif görünüm sürüyor” denilerek, tahminler şu şekilde açıklandı:

"Kesinleşen Temmuz ve kısmen açıklanan ağustos ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre Türkiye ekonomisinin 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 0,4 oranında küçülmesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 0,9 azalacağını öngörüyoruz.

2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla ÖTV’de yüzde 3,3’lük bir artışa karşın konut kredilerinde yüzde 5’lik, kamu tüketim harcamalarında ise yüzde 4,8’lik bir azalış öngörüyoruz.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre bakıldığında, tüketim malları ithalatı ve kamu tüketim harcamalarında artış (yüzde 7 ve yüzde 18,6), konut kredilerinde ise ciddi bir azalış (yüzde 33,2) görülmektedir. Aynı dönemde tüketici kredilerinde de yüzde 6,2’lik bir düşüş bekliyoruz."