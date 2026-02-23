BETAM açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi düşse de yüksek kalıyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) Gökhan Şahin Güneş tarafından açıklanan rapora göre hanehalkının enflasyon beklentisi geriledi.

BETAM tarafından yayımlanan 2026 yılı şubat ayı araştırmasında, hanehalklarının bir yıl sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi bir önceki anket dönemine kıyasla 4,5 puan azalarak yüzde 50,8 oldu. Önümüzdeki bir yıl içinde yüzde 30,69 olan enflasyon oranından düşük olacağını tahmin edenlerin oranı bir önceki aya göre 3,1 puan artarak yüzde 34,4’e yükseldi. Enflasyon beklentilerinin dağılımına bakıldığında, katılımcıların yüzde 34,3’ü enflasyon oranının yüzde 21-40 aralığında olacağını tahmin etti.

2026 yılı Şubat verilerine göre enflasyon beklentisi bir önceki aya kıyasla erkeklerde 6 puan, kadınlarda ise 1,5 puan azaldı. Şubat ayında ortalama enflasyon beklentisi erkeklerde yüzde 49, kadınlarda yüzde 54,3 olarak gerçekleşti.

En düşük enflasyon beklentisi 45-54 yaş grubunda

Bir önceki ay ile karşılaştırıldığında enflasyon beklentisi yalnızca 35-44 yaş grubunda 1,1 puan artarken, diğer yaş gruplarında düşüş kaydedildi. Ortalama enflasyon beklentisi 18-24 yaş grubunda yüzde 50, 25-34 yaş grubunda yüzde 50,1, 35-44 yaş grubunda yüzde 52,6, 45-54 yaş grubunda yüzde 45,9, 55-64 yaş grubunda yüzde 53, 65 yaş ve üstü grupta ise yüzde 54,2 oldu.

Bir önceki aya kıyasla ortalama enflasyon beklentisi iş durumuna göre yalnızca maaşlı devlet çalışanlarında 1,3 puan artarken, diğer gruplarda azalış görüldü. Güncel verilere göre ortalama enflasyon beklentisi emekli/çalışmıyor grubunda yüzde 52,2, günlük/yevmiyeli çalışanlarda yüzde 52,5, kendi hesabına çalışan veya işverenlerde yüzde 49,2, maaşlı devlet çalışanlarında yüzde 44, işsiz ama iş aramayanlarda yüzde 54,3, öğrencilerde yüzde 57,3, ücretli özel sektör çalışanlarında yüzde 50,7, işsiz ve iş arayanlarda ise yüzde 49,3 olarak ölçüldü.