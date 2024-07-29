BETAM, ekonomide küçülme bekliyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), "Ekonomik Büyüme ve Tahminler" raporunu yayımladı.

Buna göre, BETAM ikinci çeyrekte ekonomide %0,5 daralma bekliyor.

Buna göre, kesinleşen Nisan, Mayıs ve kısmen açıklanan haziran ayı GSYH öncü göstergeleri ile yapılan hesaplamalarla Türkiye ekonomisinin 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 0,5 oranında küçülmesi bekleniyor.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yapılan hesaplamalarla ise 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 0,6 azalacağı öngörülüyor.