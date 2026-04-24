BETAM: Enflasyon beklentilerinde bozulma sürüyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) verilerine göre, Nisan'da hanehalkının 1 yıl sonrası için ortalama enflasyon beklentisi 10,3 puan arttı.

Kuruluşun "Hanehalkı Enflasyon Beklentileri: Nisan 2026" raporu yayımlandı. Raporda, 2026 yılı nisan ayında hane halklarının bir yıl sonrasına ilişkin bir önceki anket dönemine kıyasla 10,3 puan artarak yüzde 60 oldu. Önümüzdeki bir yıl içinde enflasyon oranının güncel enflasyon oranından (yüzde 30,9) düşük olacağını tahmin edenlerin oranı bir önceki aya kıyasla 11,8 puan azalarak yüzde 17,9 oldu.

Enflasyon beklentilerinin dağılımına göre katılımcıların en büyük bölümü (yüzde 32) enflasyon oranının yüzde 41-60 arasında olacağını tahmin ediyor.

Kadınların enflasyon beklentisi daha yüksek

2026 yılı nisan verilerine göre enflasyon beklentisi bir önceki aya kıyasla erkeklerde 8,7 puan, kadınlarda ise 12,2 puan arttı. 2026 Nisan’da ortalama enflasyon beklentisi erkeklerde yüzde 56,8, kadınlarda yüzde 64,7 oldu.

En yüksek enflasyon beklentisi 55-64 yaş grubunda

Güncel verilere göre ortalama enflasyon beklentisi 18-24 yaş grubunda yüzde 56,3, 25-34 yaş grubunda yüzde 57,1, 35-44 yaş grubunda yüzde 56,7, 45-54 yaş grubunda yüzde 57,8, 55-64 yaş grubunda yüzde 70,9, 65 yaş ve üstü grupta ise yüzde 60 oldu.

En düşük enflasyon beklentisi kendi hesabına çalışan veya işverenlerde

Güncel verilere göre ortalama enflasyon beklentisi emekli, çalışmıyor grubunda yüzde 66,5, günlük/yevmiyeli çalışan grupta yüzde 66,7, kendi hesabına çalışan veya işveren grubunda yüzde 52,3, maaşlı devlet çalışan grubunda yüzde 55, işsiz ama iş aramayanlarda yüzde 56,8, öğrencilerde yüzde 67,6, ücretli özel sektör çalışanlarında yüzde 53,8, işsiz ve iş arıyor grubunda ise yüzde 67,5 oldu.