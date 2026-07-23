BETAM: Hanehalkının enflasyon beklentisi geriledi

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından yayımlanan Temmuz 2026 Hanehalkı Enflasyon Beklentileri Raporu'na göre, hanehalklarının bir yıl sonrasına ilişkin ortalama enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 2,8 puan azalarak yüzde 47 seviyesine geriledi.

Aynı dönemde, enflasyonun mevcut seviyesinin altında gerçekleşeceğini öngörenlerin oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 32 oldu.

Katılımcıların çoğu yüzde 21-40 aralığını bekliyor

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 41,5'i, önümüzdeki bir yılda enflasyonun yüzde 21-40 aralığında gerçekleşeceğini tahmin etti.

Cinsiyet bazında değerlendirildiğinde, ortalama enflasyon beklentisi erkeklerde yüzde 44,6, kadınlarda ise yüzde 51 olarak ölçüldü.

En yüksek beklenti öğrencilerde

Yaş grupları arasında en düşük ortalama enflasyon beklentisi yüzde 43,3 ile 35-44 yaş grubunda görülürken, en yüksek beklenti yüzde 49,8 ile 55-64 yaş grubunda kaydedildi.

İş durumuna göre en yüksek enflasyon beklentisi yüzde 55,6 ile öğrencilerde ölçülürken, en düşük beklenti yüzde 43,8 ile günlük veya yevmiyeli çalışanlarda gerçekleşti.