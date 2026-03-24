BETAM: Hanehalkının ortalama enflasyon beklentisi martta geriledi

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), 2026 Mart ayı "Hanehalkı Enflasyon Beklentileri" araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Hanehalkının enflasyon beklentisi mart ayında bir önceki aya göre sınırlı gerileme gösterirken, enflasyonun düşeceğini öngörenlerin oranında dikkat çekici bir azalma yaşandı.

Araştırma sonuçlarına göre, bir yıl sonrası için ortalama enflasyon beklentisi mart ayında yüzde 49,8 olarak ölçüldü. Bu oran, şubat ayına kıyasla 1 puanlık düşüşe işaret etti. Buna karşın, önümüzdeki bir yıl içinde enflasyonun mevcut seviyesinden daha düşük olacağını bekleyenlerin oranı 4,7 puan azalarak yüzde 29,7’ye geriledi.

Katılımcıların en büyük bölümü enflasyonun yüzde 21 ile 40 aralığında gerçekleşeceğini öngörürken, bu gruptakilerin oranı yüzde 34 olarak kaydedildi. Yüzde 41-60 aralığında beklenti belirtenlerin oranı ise yüzde 30,7 oldu.

Kadınların enflasyon beklentisi daha yüksek

Cinsiyete göre dağılım incelendiğinde, kadınların enflasyon beklentisinin erkeklere kıyasla daha yüksek olduğu görüldü. Mart ayında ortalama beklenti erkeklerde yüzde 48, kadınlarda ise yüzde 52,5 olarak ölçüldü. Her iki grupta da bir önceki aya göre düşüş yaşandı.

Yaş gruplarına göre en düşük enflasyon beklentisi yüzde 46,8 ile 18-24 yaş grubunda ölçülürken, en yüksek beklenti yüzde 54,3 ile 65 yaş ve üzeri grupta kaydedildi. 55-64 yaş grubunda beklenti yüzde 52,7 olurken, diğer yaş gruplarında beklentiler yüzde 47 ile 48 bandında gerçekleşti.

En düşük beklenti memurda, en yüksek öğrencilerde

İş durumuna göre yapılan değerlendirmede, en yüksek enflasyon beklentisinin yüzde 58,9 ile öğrencilerde olduğu görüldü. Buna karşılık en düşük beklenti yüzde 44,4 ile maaşlı devlet çalışanlarında ölçüldü. Kendi hesabına çalışan veya işverenlerde beklenti yüzde 44,9 olurken, özel sektör çalışanlarında yüzde 47,7 olarak kaydedildi.

İşsiz ancak iş aramayanlarda beklenti yüzde 53,6, emekli veya çalışmayanlarda yüzde 52,2, günlük/yevmiyeli çalışanlarda ise yüzde 51,1 seviyesinde gerçekleşti.

Araştırma, 2-6 Mart 2026 tarihleri arasında bilgisayar destekli telefon görüşmeleri yöntemiyle gerçekleştirildi. Katılımcılara “Sizce enflasyon 1 yıl sonra yüzde kaç olacak?” sorusu yöneltildi ve bu soruya yanıt veren 973 kişinin verileri analiz edildi.