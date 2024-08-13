BETAM Raporu: İşsizlik oranlarında toplumsal cinsiyet farkı arttı

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) "İşgücü Piyasası Görünümü: Ağustos 2024" raporunda haziran ayı TÜİK işsizlik verileri incelendi.

BETAM'ın çalışmasında şöyle denildi:

"İstihdamda 341 bin kişilik düşüş, işsiz sayısında ise 234 binlik artış işgücünü yaklaşık 107 bin kişi azaltmış, genel işsizlik oranı mayıstan hazirana 0,7 puan artarak yüzde 9,2 olmuştur. Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı mayıstan hazirana istihdamda görülen 231 binlik düşüş ve işsiz sayısında görülen 129 bin kişilik artış sonucu 1,1 puan artarak yüzde 12,4’e ulaşmıştır. Erkek işsizlik oranı ise haziranda istihdamda 109 bin kişilik düşüş, işsizlerde ise 105 bin kişilik artış sonucu yüzde 7,6’ya yükselmiştir. Kadın işgücü seviyesi 103 bin azalırken erkek işgücü seviyesi 5 bin azalmıştır. Bu gelişmeler sonucunda işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı haziranda mayısa kıyasla 0,6 puan artarak 4,8 puan olmuştur.

İstihdamda düşüşle birlikte işsiz sayısında artış

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre istihdam edilenlerin sayısı mayıstan hazirana 341 bin kişilik azalışla 32 milyon 522 bine gerilemiştir. Haziran ayında işsiz sayısı ise 234 bin artarak 3 milyon 305 bine yükselmiştir. Bu gelişmenin sonucunda 107 bin azalan işgücü 35 milyon 827 bin seviyesindedir. İşsizlik oranı haziranda 0,7 yüzde puan artarak 9,2 olmuş ve 1 yıl önceki seviyesinin de üzerine çıkmıştır.

Alternatif işsizlik oranlarında yüksek artışlar

TÜİK tarafından açıklanan üç alternatif işsizlik oranında, alternatif işsizlik oranları, “zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı” ve “işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı” olarak adlandırılmakta, üçüncü oran ise “âtıl işgücü oranı” bu iki bütünleşik oranın bileşimi olarak hesaplanmaktadır.

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre “Genel işsizlik oranı” haziranda yüzde 9,2 olarak gerçekleşirken potansiyel işgücünü de hesaba katan işsizlik oranında, potansiyel işgücündeki 769 binlik artış sonucu yüzde 17,3’ten yüzde 19,5’e hızlı bir yükseliş gerçekleşmiştir. Zamana bağlı eksik istihdamı hesaba katan işsizlik oranı ise 2,7 puanlık artış ile yüzde 20,2’ye yükselmiştir. Son iki alternatif işsizlik oranının bileşiminden oluşan işsizlik oranı ise 3,8 puan artarak yüzde 29,2 seviyesine çıkmıştır.

Kadın ve erkek işsizlik oranlarında artış

Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın ve erkek işsizlik oranlarında mayıstan hazirana kadınlarda istihdam seviyesi 231 bin azalırken, işsiz sayısı 129 bin kişi artmış, neticede işgücü 103 bin azalmıştır. Mayıs’ta sabit kalan kadın işsizlik oranı da mayıstan hazirana 1,1 yüzde puanlık artışla yüzde 12,4 seviyesine yükselmiştir. Mayısta kadın istihdamı 127 bin artmış, kadın işsizlik oranı da yüzde 11,3 seviyesinde kalmıştı. Erkek istihdamı ise haziranda 109 bin azalırken işsiz sayısı 105 bin artmış ve erkek işsizlik oranı yüzde 7,6 olarak gerçekleşmiştir. Erkek istihdamında mayısta 138 binlik artış olmuş, işsizlik oranı da 0,2 yüzde puanlık düşüşle yüzde 7,1 olmuştu.

Kadın istihdam oranı, istihdamdaki 231 binlik azalış sonucu yüzde 36,7’ye düşerken, erkek istihdam oranı yüzde 66,9 olarak gerçekleşmiştir."