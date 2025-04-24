BETAM raporu: İşveren yüzde 55,1, öğrenci yüzde 71,4 enflasyon bekliyor

BETAM'ın raporuna göre, bir yıl sonrasının ortalama hanehalkı enflasyon beklentisi bir önceki aya kıyasla 1,5 puan artarak yüzde 61,2 oldu. En düşük enflasyon beklentisinin yüzde 55,1 ile kendi hesabına çalışan veya işverenlerde, en yüksek beklenti ise yüzde 71,4 ile öğrencilerde görüldü.

Değerlendirmede şu ifadeler yer aldı:

"Bir yıl sonrasının ortalama hanehalkı enflasyon beklentisi bir önceki aya kıyasla 1,5 puan artarak yüzde 61,2 olmuştur. Enflasyon beklentisi dağılımına göre katılımcıların büyük bölümü (yüzde 26,7) bir yıl sonrasının enflasyon oranının yüzde 41-60 arasında olacağını tahmin etmektedir. Önümüzdeki bir yıl içinde enflasyon oranının mevcut seviyesinden (yüzde 38,1) daha düşük olacağını bekleyenlerin oranı geçen aya göre 0,9 puan artarak yüzde 26,5 olmuştur.

"Enflasyon beklentisi kadınlarda daha yüksek"

"Enflasyon beklentisi kadınlarda daha yüksektir. Enflasyon beklentisi kadınlarda yüzde 64, erkeklerde ise yüzde 59,7'dir. Yaşa göre değerlendirme enflasyon beklentilerinin bir önceki aya kıyasla sadece 45-54 yaş grubunda düştüğünü, diğer yaş gruplarında ise yükseldiğini göstermektedir.

Yaş gruplarına göre en düşük enflasyon beklentisi 45-54 grubunda (yüzde 58,5), en yüksek enflasyon beklentisi ise 55-64 grubunda (yüzde 67) görülmüştür.

Enflasyon beklentileri iş durumuna göre farklılık gösteriyor

Enflasyon beklentileri iş durumuna göre de farklılık göstermektedir. İş durumuna göre enflasyon beklentileri değerlendirmesi en düşük enflasyon beklentisinin kendi hesabına çalışan veya işverenlerde (yüzde 55,1), en yüksek enflasyon beklentisinin ise öğrencilerde (yüzde 71,4) olduğunu göstermektedir."