BETAM: Vatandaşın enflasyon beklentisi yeni yıla başlarken yükseldi

BETAM’ın Ocak 2026 tarihli Hanehalkı Enflasyon Beklentileri raporuna göre, hanehalkının bir yıl sonrasına ilişkin ortalama enflasyon beklentisi bir önceki anket dönemine kıyasla 3,4 puan artarak yüzde 55,3’e yükseldi.

Önümüzdeki bir yıl içinde enflasyonun mevcut yıllık enflasyon oranı olan yüzde 30,9’un altında gerçekleşeceğini düşünenlerin oranı ise bir önceki aya göre 2 puan azalarak yüzde 31,3 oldu. Enflasyon beklentilerinin dağılımına bakıldığında, katılımcıların en büyük bölümü enflasyon oranının yüzde 21-40 aralığında olacağını öngördü.

Cinsiyete göre beklentiler incelendiğinde, Ocak 2026’da enflasyon beklentisi erkeklerde bir önceki aya göre 5,7 puan artarken, kadınlarda değişmedi. Bu dönemde ortalama enflasyon beklentisi erkeklerde yüzde 55, kadınlarda ise yüzde 55,8 olarak hesaplandı.

En yüksek enflasyon beklentisi 35-44 yaş aralığında

Yaş grupları itibarıyla en düşük enflasyon beklentisi yüzde 51,5 ile 35-44 yaş grubunda görüldü. Bir önceki aya göre sadece 55-64 yaş grubunda enflasyon beklentisi 2,7 puan azalırken, diğer yaş gruplarında artış kaydedildi. Güncel verilere göre en yüksek enflasyon beklentisi yüzde 61,4 ile 65 yaş ve üzeri grupta yer aldı.

İş durumuna göre değerlendirmede ise enflasyon beklentilerinde düşüş yalnızca maaşlı devlet çalışanlarında görüldü. Bu grupta ortalama enflasyon beklentisi yüzde 42,7 olarak ölçüldü. En yüksek beklentiler yüzde 64,6 ile günlük/yevmiyeli çalışanlar ve yüzde 64,4 ile işsiz ve iş arayanlar grubunda kaydedildi. Emekli ve çalışmayanlarda beklenti yüzde 57, kendi hesabına çalışan veya işverenlerde yüzde 51,6, öğrencilerde yüzde 51,7, ücretli özel sektör çalışanlarında yüzde 51,5, işsiz ancak iş aramayanlarda ise yüzde 55,9 oldu.