BETAM’dan işgücü piyasası uyarısı: Yıllık daralma sürüyor

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Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), 2026’nın ikinci çeyreğine ilişkin işgücü piyasası verilerini analiz etti. Mevsimsel etkilerden arındırılan verilere göre istihdam, önceki çeyreğe kıyasla 155 bin kişilik artışla 32 milyon 479 bine yükseldi. Böylece ikinci çeyrekte istihdam tarafında toparlanma görüldü.

Aynı dönemde işsiz sayısı 84 bin kişi azalırken, işgücü 71 bin kişi arttı. İşsizlik oranı yüzde 8,2’den yüzde 7,9’a geriledi. BETAM, bu çeyrekte işsizlikteki düşüşün yalnızca işgücünden çıkışlardan değil, istihdamdaki artıştan da kaynaklandığını belirtti.

İşgücü piyasasında yıllık daralma sürüyor

Çeyreklik verilerdeki toparlanmaya karşılık yıllık görünüm farklılaştı. 2025’in ikinci çeyreğiyle karşılaştırıldığında toplam istihdam 32 milyon 479 bin seviyesinde neredeyse değişmezken, işsiz sayısı 233 bin kişi azaldı. Bunun sonucunda toplam işgücü de yıllık bazda 233 bin kişi daraldı.

BETAM’a göre 2025 yılı ve 2026’nın ikinci çeyreğini kapsayan son altı çeyrekte işgücündeki ortalama yıllık azalış yaklaşık 218 bin kişi, diğer ifadeyle yüzde 0,6 oldu.

BETAM, bu görünümün işsizlik oranındaki yıllık gerilemenin büyük ölçüde istihdam artışından değil, işgücünden çıkışlardan kaynaklandığına işaret ettiğini belirtti.

İşgücü piyasasında sektör farkı

Sektörel verilere göre yıllık bazda tarım istihdamı yüzde 1,7, sanayi istihdamı yüzde 3,1 geriledi.

İnşaat istihdamında uzun süredir ilk kez yıllık bazda yüzde 0,1 düşüş görülürken, hizmetler sektöründe istihdam yüzde 1,5 arttı.

Genç işsizlik yüzde 13,9’a geriledi

Mevsim etkilerinden arındırılmış genç işsizlik oranı ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 1 puan azalarak yüzde 13,9’a geriledi.

Genç kadınlarda işsizlik oranı 1 puan düşüşle yüzde 19,3 olurken, istihdam oranı yüzde 25,6’dan yüzde 27’ye yükseldi. Genç erkeklerde işsizlik oranı ise 1,2 puan azalarak yüzde 11’e indi.

Kadınlarda oran yüzde 29,9’a çıktı

Bütünleşik işsizlik oranı ikinci çeyrekte yüzde 20 olarak gerçekleşti. Bu oran kadınlarda yüzde 29,9, erkeklerde yüzde 14,1 oldu. Kadın ve erkekler arasındaki fark geçen yılki 16 puandan 15,8 puana geriledi.

Yıllık daralma sürüyor

BETAM, çeyreklik toparlanmanın son dönemde görülen işgücü daralmasının geçici olabileceğine işaret ettiğini ancak yıllık bazda işgücü hacminin küçülmeye devam ettiğini belirtti.

Kurum, çalışabilir nüfusun arttığı ve ekonomik büyümenin pozitif seyrettiği bir dönemde işgücü hacminin yıllık bazda küçülmesinin yakından izlenmesi gerektiğini ifade etti.