Bewen Enerji/İğdeli: Halka arz geliriyle yeşil enerjide yatırım hamlesi başlatacağız

ERHAN BEDİR / BURSA

Yenilenebilir enerji alanında yüzde 100 yeşil portföyü ve 208,9 MW mekanik kurulu gücüyle faaliyet gösteren Bewen Enerji’nin halka arz büyüklüğünün 3 milyar 848 milyon TL olması öngörülen süreçte, paylar 48,10 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak. Talep toplama ise 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleşecek. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) konsorsiyum liderliğinde ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. konsorsiyum eş liderliğinde yürütülen süreçte, Bewen Enerji’nin toplam 80.000.000 adet payı, 48,10 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak. Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranının yüzde 25,24, halka arz büyüklüğünün ise 3 milyar 848 milyon TL seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Yatırımcılar için talep toplama ise 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bewen Enerji Genel Müdürü Zafer İğdeli, EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ'ın NBE TV YouTube kanalındaki GONG programında şirketin halka arz sürecine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. İğdeli, halka arzın ardından izlenecek yatırım stratejisini, kapasite artışı hedeflerini, finansal yapıyı güçlendirme planlarını ve yenilenebilir enerji sektörüne yönelik büyüme vizyonunu kamuoyuyla paylaştı.

“İki dev kurumsal gücün sinerjisi”

Türk sanayisinin lokomotif gruplarından Beyçelik Holding ile küresel finans devi Japon ORIX Corporation iştiraki olan İspanyol Elawan Energy ortaklığında faaliyetlerini sürdüren Bewen Enerji, yarım asırlık yerli sanayi tecrübesiyle küresel yenilenebilir enerji birikimini aynı çatıda buluşturuyor. Bewen Enerji Genel Müdürü Zafer İğdeli, şirketin halka açılmasını yalnızca finansman sağlayan bir işlem olarak görmediklerini belirterek, “Bu süreç bizim için aynı zamanda kurumsallaşma, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilir büyüme yolculuğunun önemli bir kilometre taşıdır” dedi.

“Kaynağın yüzde 55'i yeni yatırımlara yönlendirilecek”

Halka arzdan elde edilecek fonun kullanım planını paylaşan İğdeli, gelirin yüzde 55'inin yeni yatırımlar, kapasite artışları ve inorganik büyüme fırsatlarında, yüzde 40'ının finansal yapının güçlendirilmesinde, yüzde 5'inin ise işletme sermayesinde kullanılacağını söyledi. Yatırım odaklı büyüme stratejisi izlediklerini vurgulayan İğdeli, "Amacımız bilançomuzu güçlendirirken aynı zamanda Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümünde daha güçlü bir oyuncu haline gelmek" ifadelerini kullandı.

“Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz tarihlerinde”

Toplantıda ayrıca Elawan Energy CEO’su Dionisio Fernandez Auray, Beyçelik Holding CFO’su Merve Gökdemir ve TSKB Proje Lideri Uğur Aydın Ünüvar da birer konuşma yaparak ortaklık yapısının küresel vizyonuna ve halka arzın finansal boyutlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda; payların yüzde 50’si Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, yüzde 40’ı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ve yüzde 10’u Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılara tahsis edildi. Bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Yatırımcılar, 29, 30 ve 31 Temmuz 2026 tarihlerinde taleplerini iletebilecek.

“208,9 MW kurulu güç, yeni yatırımlarla büyüyecek”

Bewen Enerji bugün Aydın, İzmir ve Kayseri'de bulunan rüzgar ve hibrit güneş enerji santralleriyle toplam 208,9 MW kurulu güçle faaliyet gösteriyor. İğdeli, mevcut lisanslarına işlenmiş 53,35 MW'lık kapasite artışının izin süreçlerinin devam ettiğini belirterek, “2027 ve 2028 yıllarında devreye almayı planladığımız yatırımlarla kurulu gücümüzü önemli ölçüde artıracağız. Bunun yanında satın alma fırsatları ve YEKA ihaleleriyle de büyümemizi sürdüreceğiz” dedi.

“Portföyümüz yüzde 100 yeşil enerjiden oluşuyor”

Enerji sektörünün artık sadece elektrik üretimiyle değil karbon ayak iziyle de değerlendirildiğini belirten Zafer İğdeli, şirketin üretim portföyünün tamamının yenilenebilir kaynaklardan oluştuğunu söyledi. “Portföyümüzde fosil yakıt kullanan tek bir yatırım bulunmuyor” diyen İğdeli, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sınırda karbon düzenleme mekanizmasının sektör açısından oyunun kurallarını değiştirdiğini ifade etti. Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasının da yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandıracağını belirten İğdeli, “Enerji bağımsızlığı artık yalnızca çevresel değil ekonomik bir zorunluluk haline geldi. Türkiye'nin 2035 yenilenebilir enerji hedefleri sektörümüze çok önemli büyüme alanları açıyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Depolama yatırımları yeni dönemin odağında”

Rüzgar ve güneş santrallerinin verimliliğini artırmak amacıyla depolama teknolojilerine yatırım hazırlığında olduklarını belirten İğdeli, hibrit santral yatırımlarının ardından batarya depolama sistemlerine odaklandıklarını söyledi. “Kayseri'deki hibrit yatırımımızla santralimizin kapasite faktörünü yüzde 35 seviyelerinden yüzde 47'ye yükselttik. Şimdi hedefimiz depolama sistemleriyle üretim sürekliliğini daha da artırmak. Akıllı şebekeler ve enerji depolama teknolojileri sektörün yeni büyüme alanı olacak” dedi.

“Borçluluk azalacak, finansal yapı güçlenecek”

Şirketin mevcut finansal borcunun yaklaşık 56,2 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu belirten İğdeli, halka arz sonrasında borçluluğun önemli ölçüde düşeceğini ifade etti. İğdeli konuşmasına şöyle devam etti: “Halka arz gelirleriyle finansal borcumuzu yaklaşık 30-35 milyon dolar seviyelerine indirmeyi hedefliyoruz. Uzun vadeli döviz bazlı finansman imkanlarımız sayesinde güçlü bir bilanço yapısıyla yatırımlarımıza devam edeceğiz.”

“Yatırımcılarımıza uzun vadeli değer ortaklığı sunuyoruz”

Bewen Enerji'nin arkasında yarım asrı aşan sanayi deneyimine sahip güçlü bir Türk sanayi grubu ile küresel yenilenebilir enerji yatırımcısı Orix Corporation bulunduğunu belirten İğdeli, bu ortaklık yapısının şirketin büyüme stratejisini desteklediğini söyledi. İğdeli, “Yatırımcılarımıza kısa vadeli beklentiler yerine uzun vadeli değer ortaklığı sunuyoruz. Hedefimiz yalnızca kapasitemizi büyütmek değil, düzenli temettü ödeyen, güçlü bilançosu ve sürdürülebilir büyümesiyle öne çıkan yenilenebilir enerji şirketlerinden biri olmak” dedi.

“Türkiye'nin enerji dönüşümünde yeni yatırım dönemi”

Türkiye'nin 2035 yılına kadar rüzgar ve güneş enerjisinde kurulu gücünü yaklaşık üç kat artırmayı hedeflediğine dikkat çeken İğdeli, enerji sektöründe önümüzdeki on yılın yüksek yatırım dönemine işaret edeceğini belirtti. “Geçmiş 15 yılda gerçekleştirilen yenilenebilir enerji yatırımlarından daha büyük bir yatırım dönemine giriyoruz. Bewen Enerji olarak bu büyüme sürecinde hem organik hem de inorganik yatırımlarla sektörün öncü şirketlerinden biri olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.