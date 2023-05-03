‘Beyaz Bayrak’lılar devlet işlemlerinde bir adım öne geçecek

OSMAN KILIÇ/İSTANBUL

Uzun süredir, kayıt dışı istihdamla mücadelenin önünü açmak için önemli bir adım olacağı düşünülen, sigorta ve vergi borcu olmayan işletmelere 'Beyaz Bayrak' verilmesi uygulamasına geçiş yapılacağı açıklanmıştı. TİSK’in de (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) dile getirdiği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin tarafından hazırlıklarının yapıldığı belirtilen Beyaz Bayrak uygulamasının detayları açıklandı. İlk ödüller de sahiplerini buldu.

Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Beyaz Bayrak uygulaması sendikal örgütlülüğe katkı yapacak. Beyaz Bayrak ile işletmeler devlet işlemlerinde bir adım öne geçecek. Daha önemlisi sosyal güvenlik destek primine ilave 1 puan vereceğiz" dedi.

Emeğin verimliliğinin en önemli şartının sosyal barış olduğunu belirten Bilgin, "Bunu sağlayan unsurlardan bir tanesi toplu iş sözleşmesi mekanizmasının fonksiyonelliğidir" ifadelerine yer verdi.

Düzgün işletmelerle yolumuza devam etmek istiyoruz

Bilgin, "Bu, 10 yılı aşkın süredir konuştuğumuz bir şeydi. Bunu uygulamak bize nasip oldu. Beyaz Bayrak 'düzgün iş' diyor. İşveren, 'ben işimi düzgün yapıyorum' diyor. Biz bakanlık olarak düzgün işletmelerle yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Belirli koşulları sağlayan işletmelere Beyaz Bayrak verileceğini ve bu işletmelere belirli faydalar sağlanacağını bildiren Bilgin, "İŞKUR projelerinden öncelikle onlar faydalanacak” şeklinde konuştu. “Bunun dışında ihracatçı firmalarımız, ihracat sürecindeki bütün prosedürleri aşmada bir adım önde olacak” diyen Bilgin, Beyaz Bayrak ile birlikte verecekleri sertifikanın kendilerini devlet işlemlerinde bir adım öne geçireceğine de dikkat çekti.

“Kriterler TİSK ekosisteminin olmazsa olmazları”

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “Bugün paylaşılan Beyaz Bayrak kriterleri zaten TİSK ekosisteminin olmazsa olmazları. Bunlar bizim önce kendimize, sonra çalışma arkadaşlarımıza ve elbette ülkemize verdiğimiz sözler. Biz bu yaklaşımla çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu. Akkol şöyle devam etti: “Beyaz Bayrak uygulaması ile iyi örneklerin görünür olmasını ve devletimiz tarafından desteklenmesini çok kıymetli buluyoruz. Örnek şekilde faaliyet göstererek öne çıkan 20 işletmemizin yönetimini ve tüm çalışma arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyoruz.”

“Bir uzlaşmaya zaten yaklaştık”

700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne de değinen Bilgin, "TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile cuma günü bir defa daha ele alacağız. Bir uzlaşmaya zaten yaklaştık. Bunu da çözüm yoluna sokacağız" bilgisini verdi.

Yüzde 14 sendikalılık oranı yakışmıyor

Törende konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da yüzde 14 olan sendikalılık oranının Türk çalışma hayatına yakışmadığını belirterek, “Kafanı kaldırdığın zaman değişik ortamlarda bedel ödüyorsun. Birçok işveren 'sendikaya ne gerek var?’ diyor. Bu yaklaşım doğru değil. Bu kimseye bir şey kazandırmıyor. Beyaz Bayrak uygulaması o kadar önemli ki örgütlenmeden korkmamak lazım.

Şimdi kamu sözleşmeleri gündemde. Bu sözleşme kapsamındaki işçi 150 metre yüksekte elektrik direğinde çalışıyor. Bir işçimiz can verdi, diğeri komada. Bu insanlara 10 bin lira, 11 bin lira vermek adil değil, doğru değil. Yoksa verme ama varsa bu insanlara nefes aldıracak ücretler vermek lazım” dedi. Beyaz Bayrak törenine HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Sekreteri Eda Akbulut da katıldı.

20 işletme Beyaz Bayrak aldı

İşletmelerin Beyaz Bayrak Ödülü alabilmesi için belirli koşullara sahip olması gerekiyor. Bunlar; kayıtlı istihdam, idari para cezası uygulanmaması, toplu iş sözleşmesi olması, 50 ve üzerinde çalışanı bulunması, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olmaması, iş sağlığı ve güvenliği koşullarını yerine getirmesi ve işletmede iş kazası yaşanmaması. Konuşmaların ardından Bakan Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Beyaz Bayrak Ödülleri'ni kazanan işletmelerin temsilcilerine sertifikalarını takdim etti.

Ödüller, Ford Otomotiv, Tat Gıda, Kordsa Teknik Tekstil, Alarko Carrier, Türkiye Şişe ve Cam, NG Kütahya Seramik Porselen Turizm AŞ, Socar Türkiye, Siemens, Bosch, Kale Radyatör, İstikbal Mobilya, Tetra Pak Paketleme, Borusan Mannesmann Boru, Pınar Süt, TÜPRAŞ, Vakko, Kolin İnşaat, Sanko Tekstil, Sarkuysan Elektrolitik ve Oyak Çimento'ya verildi.