Beyaz eşya iç satışları yüzde 44 arttı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre yılın ilk yedi ayında 6 ana üründe geçen yılın aynı dönemine kıyasla iç satışlar yüzde 21 oranında artarak 5 milyon 909 bin 946 adede ulaştı.

İç satışlara ay bazında bakıldığında da temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 oranında artışla, 885 bin 848 adet satış gerçekleşti.

Öte yandan küresel gelişmelerden kaynaklı olarak ihracatta yaşanan olumsuzlukların sanayiye etkisinin sürdüğü izlendi.

Yılın ilk 7 ayında önceki yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 11 oranında azaldı.

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Temmuz ayı açısından ise önceki yıla kıyasla bu ay yüzde 4 oranında bir toparlanma yaşadık. Bu bakımdan ihracattaki düşüş trendinin azalarak da olsa sürdüğünü söyleyebiliriz. Üretimde ise ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemiyle benzer seviyeleri (18 milyon 623 bin 965 adet) korurken, önceki yıla kıyasla temmuz ayında üretimimiz yüzde 17 oranında artarak 2 milyon 430 bin 593 adede ulaştı. Tüm bu verilere ek olarak yılın ilk 7 ayının toplamına baktığımızda, altı ana üründe ihracat ve iç satışlardan oluşan toplam satışlarımız 18 milyon 777 295 adet olarak gerçekleşerek yüzde 3 oranında azalma kaydetti" dedi.

Geçen yılın temmuz ayına oranla toplam satışların yüzde 15 arttığına dikkat çeken Sığın, iç piyasadaki hareketliliğin etkisiyle üretim ve istihdam seviyelerinin korunduğunu dile getirdi.

Sığın, iç piyasadaki olumlu seyrin de devam etmesini beklediklerini, bu ivmeyi riske edebilecek düzenlemeleri ise yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.