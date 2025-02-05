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Beyaz eşya satışları arttı, ihracat geriledi

Beyaz eşya iç satışları 2024'te yüzde 7 artarken, ihracat ise yüzde 3 geriledi.

Haber Merkezi
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Beyaz eşya satışları arttı, ihracat geriledi
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Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) açıkladığı verilere göre; buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, derin dondurucu ve kurutucudan oluşan altı ana ürün grubunda iç satışlar 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7 artışla yaklaşık 10,18 milyon adet oldu. Beyaz eşyada ihracat ise yüzde 3 geriledi.

Verilere göre 2024 Aralık ayında, bir önceki yıl aynı aya göre iç satışlarda yüzde 1 düşüş yaşanırken ihracat ise aralıkta yüzde 11 düştü.

İhracat ve iç satış toplamı yüzde 0,4 düşüşle 32,6 milyon olarak gerçekleşti.

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