Beyaz eşya satışları arttı, ihracat geriledi

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) açıkladığı verilere göre; buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, derin dondurucu ve kurutucudan oluşan altı ana ürün grubunda iç satışlar 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7 artışla yaklaşık 10,18 milyon adet oldu. Beyaz eşyada ihracat ise yüzde 3 geriledi.

Verilere göre 2024 Aralık ayında, bir önceki yıl aynı aya göre iç satışlarda yüzde 1 düşüş yaşanırken ihracat ise aralıkta yüzde 11 düştü.

İhracat ve iç satış toplamı yüzde 0,4 düşüşle 32,6 milyon olarak gerçekleşti.