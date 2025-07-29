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Beyaz eşya sektöründe alarm zilleri: İç satışlar ve ihracat geriledi

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), 2025 yılının ilk yarısına ilişkin sektör verilerini paylaştı. Açıklamaya göre, beyaz eşya sektöründe iç satışlar yüzde 8, ihracat ise yüzde 5 oranında geriledi.

Haber Merkezi
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Beyaz eşya sektöründe alarm zilleri: İç satışlar ve ihracat geriledi
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Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), 2025 yılının ilk altı ayına ilişkin verileri paylaştı. Açıklamaya göre, yılın ilk yarısında sektörün toplam üretimi yüzde 8, ihracatı ise yüzde 5 oranında azaldı.

32 milyon adetlik üretim ve 22,5 milyon adetlik ihracat kapasitesine sahip olan Türkiye, Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük beyaz eşya üreticisi konumunu sürdürüyor.

İç satışlardaki düşüş belirginleşti

TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, ihracatta devam eden azalış trendine ek olarak iç satışlardaki düşüşün de belirginleştiğine dikkat çekerek, sektörün mevcut zorluklarla başa çıkabilmesi için rekabet gücünü geliştirecek politika ve uygulamalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Dahilde İşleme Rejimi’nin (DİR) etkinliğinin korunmasının ihracat rekabetçiliğinde büyük rol oynadığını belirten Sığın, "Burada atılacak doğru adımlar özellikle kullanıcı ve ihracatçı sektörlerin rekabetçiliğine direkt bir katkı sunacaktır" dedi.

İç pazarda ise yüksek kredi kartı komisyon oranlarının satış kanallarına ve dolaylı olarak tüketiciye olumsuz yansıdığına işaret eden Sığın, tüketiciler üzerinde faizin getirdiği yükün azalması ve taksitlendirme imkanlarının artırılmasının iç talebin sürekliliği için önemli olduğunu belirtti.

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