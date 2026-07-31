Beyaz eşya sektöründe ilk yarıda ihracat ve üretim geriledi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin (TÜRKBESD) verilerine göre, 2026 yılının ilk yarısında 6 ana ürün grubunda iç satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 geriledi.

Aynı dönemde ihracattaki düşüş hızlanarak yüzde 19'a ulaşırken, üretim ve toplam satışlar da yüzde 15 azaldı. İlk altı ayda toplam satış adedi 13 milyon seviyesinde gerçekleşti.

Haziranda da düşüş devam etti

Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre iç satışlar yüzde 15, ihracat ise yüzde 11 geriledi. Üretim yatay seyrederken, toplam satışlar yüzde 12 düşüşle 2,03 milyon adet oldu.

Rekabet gücü vurgusu

Verileri değerlendiren Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Alper Şengül, küresel pazarlardaki ihracat daralmasının temel nedenleri arasında rekabet gücündeki zayıflama ile dış ticaret politikalarının oluşturduğu ilave maliyetlerin yer aldığını belirtti.

Şengül, ihracat pazarlarında yaşanan kayıpların yalnızca sektörün mevcut performansını değil, gelecekteki yatırımları, istihdamı ve üretim kapasitesini de etkileyeceğini ifade ederek, rekabetçiliği güçlendirecek, ihracatı destekleyecek ve üretim maliyetlerini dengeleyecek adımların kritik önem taşıdığını söyledi.

Avrupa'nın lider üreticisi konumunda

Türkiye, yüzde 7'lik üretim hacmiyle Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük beyaz eşya üretim merkezi konumunda bulunuyor. Sektör, yıllık 29 milyon adet üretim kapasitesiyle yaklaşık 60 bin kişiye doğrudan, 600 bin kişiye ise dolaylı istihdam sağlıyor.