Beyaz eşya sektöründen iki talep

ANKARA (EKONOMİ)

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 24 No’lu Elektrikli Ev Aletleri Meslek Komitesi organizasyonuyla Dayanıklı Tüketim ve Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği (BEYPER) ile sektör temsilcileri, Elektrikli Ev Aletleri Sektörü İstişare Toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, vergi veren, istihdam sağlayan sektörün ayrı bir işkolu olarak varlığını sürdürmesi için beyaz eşya ve elektrikli ev aletlerinin ilgili işletmeler dışında satılmaması gerektiğini söyledi.

ATO 24 No’lu Elektrikli Ev Aletleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Erhan Kızılmeşe de beyaz eşya ve tabletin eskiden lüks olarak algılandığını ancak bunların artık temel ihtiyaç haline geldiğini söyledi. Kızılmeşe, yüzde 18 olan KDV’nin yüzde 8 veya yüzde 1’e indirilmesini önerdi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara’da yaklaşık 1500 üyesiyle binlerce kişiyi istihdam eden sektörün, ilgili işletmeler dışında ürün satışını istemediğin bildirdi. Baran, “Vergi veren ve istihdam sağlayan bu sektörün ayrı bir iş kolu olarak varlığını sürdürmesi için perakende sektörünü düzenleyen yasanın güncellenme çalışmalarında bu husus dikkate alınmalıdır” dedi. Gürsel Baran, sektörün KDV oranlarının indirilmesi ve AVM’lerin açılış-kapanış saatlerinin değişmesine ilişkin talepleri de bulunduğuna dikkat çekti.

Dayanıklı Tüketim ve Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, beyaz eşya ve elektrikli küçük ev aletlerinde geleneksel yapının korunmasının önemine işaret etti.

ATO 24 No’lu Elektrikli Ev Aletleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Erhan Kızılmeşe bulaşık ve çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon, tablet gibi ürünlerin eskiden lüks algılanırken artık temel ihtiyaç haline geldiğini vurguladı ve bu ürünlerden yüzde 18 olarak alınan KDV’nin yüzde 8’e hatta yüzde 1’e indirilmesi gerektiğini söyledi.

KGF yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen ise bugüne kadar 118 bin ATO ve ASO üyesine kefalet desteği sağlandığı bilgisini verdi. Özegen, 250 milyar liralık KGF destek paketine yönelik başvuruların, KGF sistemine geldiği gün onaylandığını anlattı.