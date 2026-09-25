Beyaz eşyada iç pazar büyüdü, ihracat daraldı

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Yapı Kredi Yatırım'ın TÜRKBESD verilerinden derlediği raporuna göre, Türkiye beyaz eşya sektöründe ağustos ayında toplam teslimatlar, ihracattaki zayıflığın etkisiyle yıllık bazda yüzde 3 azalarak 2,3 milyon adede geriledi.

Böylece toplam teslimatlardaki daralma Nisan 2026'dan bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Yılbaşından bu yana teslimatlar yüzde 13, son 12 aylık dönemde ise yüzde 11 geriledi.

İç pazarda ise daha güçlü bir görünüm izlendi. Yurtiçi satışlar ağustosta yıllık yüzde 8 artarak 825 bin adede ulaştı ve 2026 başından bu yana en yüksek yıllık büyüme oranını kaydetti.

Artışta çamaşır makinesi satışlarındaki yüzde 19 ve kurutucu satışlarındaki yüzde 58'lik yükseliş öne çıktı.

İhracat yüzde 8 geriledi

Ağustos ayında ihracat yüzde 8 düşüşle 1,5 milyon adede gerilerken, üretim yüzde 4,5 artarak 2,2 milyon adede çıktı. İthalat ise yüzde 42 yükselerek 106 bin adede ulaştı.

Yılın ilk sekiz ayında toplam teslimatlar yüzde 13,1 düşüşle 17,45 milyon adet olurken, yurtiçi satışlar yüzde 4 azalarak 6,41 milyon adede geriledi.

Aynı dönemde ihracat yüzde 17,7 düşüşle 11,04 milyon adet, üretim ise yüzde 12,6 azalışla 17,16 milyon adet olarak gerçekleşti.

Avrupa ve Çin rekabeti baskı yaratıyor

Raporda, ihracat tarafındaki zayıflığın özellikle Avrupa kaynaklı olduğu belirtilirken, Çinli üreticilerin agresif fiyatlama ve yoğun promosyon faaliyetlerinin rekabeti artırdığına dikkat çekildi.

Avrupa'daki üreticilerin büyük rakiplerine kıyasla 2-3 kat daha yüksek enerji maliyetleriyle karşı karşıya kalmasının da fiyatlama gücünü sınırladığı ifade edildi.

Yurtiçinde yoğun promosyonların satış hacimlerini desteklediği ancak yüksek segment ürünlerin satış karmasındaki payını azaltarak fiyatlama ve kârlılık üzerinde baskı yaratabileceği değerlendirildi.

Yapı Kredi Yatırım, ağustos verilerini genel olarak nötr değerlendirirken marj baskısının devam edebileceği görüşünü korudu.