Beyaz eşyada iç satışlar hızlandı

Beyaz eşya satışları bu yılın ocak ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre hızlandı. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) tarafından açıklanan verilere göre, ocak ayında iç satışlar altı ana ürün bazında geçen yıl aynı döneme göre yüzde 27 artışla 712,684 adet oldu.

İhracat ocak ayında yüzde 10 düşüşle 1.69 milyon adet olarak gerçekleşti. Beyaz eşya üretimi ise söz konusu dönemde yüzde 3 artışla 2.43 milyon adet oldu.

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, yaptığı değerlendirmede, "Geçtiğimiz yıl olduğu gibi savaş, enerji maliyetlerindeki artış, tedarik sıkıntıları ve küresel ölçekteki enflasyon ihracat üzerinde etkili olmaktadır." dedi.