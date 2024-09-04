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Beyaz eşyada iç satışlar yüzde 3, ihracat yüzde 14 arttı

Türkiye’nin beyaz eşya ihracatı, bu yılın temmuz ayında yüzde 14, iç satışlar ise yüzde 3 artış kaydetti.

Haber Merkezi
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Beyaz eşyada iç satışlar yüzde 3, ihracat yüzde 14 arttı
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Türk Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre toplam satışlar, yurt içi satışlardaki yüzde 3'lük artış ve ihracattaki yüzde 14'lük yükselişin etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 10 arttı.

Yılın ilk yedi ayında toplam satışlar yıllık bazda yüzde 2 artarken, dondurucu ve kurutuculara yönelik canlı talep nedeniyle görünür iç talep yüzde 12 arttı.

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