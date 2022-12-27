Beyaz eşyada toparlanma trendi sürüyor

Beyaz eşya sektöründe iç satışlardaki toparlanma trendi kasım ayında devam ederken; iç satışlar yüzde 19 yükseldi, ihracat da yüzde 2 artış kaydetti.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) tarafından açıklanan kasım verilerine göre, altı ana ürün bazında iç satışlar kasımda yüzde 19 artışla 750,726 adet oldu.

Kasımda ihracat ise yüzde 2 artışla 2.3 milyon adet olarak gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde ise iç satışlar yüzde 2 düşüşle 7.76 milyon adet, ihracat ise yatay seyirle 23.8 milyon adet oldu.

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer yaptığı değerlendirmede, yılın ilk yarısındaki düşüşün ardından iç satışlardaki toparlanma trendinin artarak devam ettiğini belirterek, "İhracatımızın yüzde 60’tan fazlasını gerçekleştirdiğimiz Avrupa’da savaş devam ederken, yüksek enflasyona bağlı talep düşüşü, küresel ölçekte enerji fiyatları ve tedarik ile ilgili sıkıntılar devam ediyor" dedi.

Dinçer, "Artan enerji maliyetleri ve iklim değişikliğiyle mücadele hassasiyetleri doğrultusunda enerji verimli ürünlere ilgi dünya genelinde artıyor. Ülkemizde de bu yönde bir talep artışı bekleniyor. Mevcut vergi politikalarının yeşil dönüşüm hedefleri çerçevesinde bütüncül yaklaşımla gözden geçirilmesini kritik görüyoruz" diye konuştu.

Beyaz eşya üretimi kasımda yüzde 3 düşüşle 3 milyon adet, ocak-kasımda da yüzde 3 düşüşle 30.5 miyon adet oldu.