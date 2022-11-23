Beyaz eşyada yılın en yüksek artışı

Beyaz eşya, eylül ayında başlayan toparlanma trendini ekimde de sürdürürken, iç satışlar ekimde yüzde 9 artış kaydetti. İhracat ise ekonomideki gelişmelere bağlı olarak Avrupa'da düşen talebin etkisiyle yatay kaldı.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) tarafından açıklanan verilere göre, ekim ayında iç satışlar buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, derin dondurucu ve kurutucudan oluşan altı ana ürün grubunda yüzde 9 artışla 650.952 adet oldu.

Ekim ayında ihracat ise geçen yılın aynı ayına göre değişim göstermeyerek 2.47 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Beyaz eşya sektörünün 2022'de küresel gelişmelerin etkisiyle hammadde, tedarik, artan maliyetler başta olmak üzere çeşitli zorluklarlarla mücadele ettiğini belirten TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer, "2022 yılının eylül ve ekim ayı itibarıyla sevindirici gelişmeler yaşandı. Zira satışlarımız toparlanma trendine girmiş durumda. Veriler sektörümüzün ihracat ve iç satış rakamlarının yılın ilk altı ayındaki düşüşün ardından toparlanmaya devam ettiğini gösteriyor" dedi.

Bununla birlikte Avrupa'daki ekonomik gelişmelere bağlı talep düşüşünün, toplam ihracatının yüzde 62'sini Avrupa ülkelerine gerçekleştiren Türk beyaz eşya sanayisinin rekabet gücünü etkileyebilecek gelişmeleri daha da önemli kıldığını belirten Dinçer, sektör için maliyet yükü oluşturan korumacı önlemlerin tekrar değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

TÜRKBESD verilerine göre ocak-ekim döneminde ise iç satışlar yüzde 4 düşüşle 7 milyon adet, ihracat ise yatay seyirle 21.49 milyon adet olarak gerçekleşti.

Beyaz eşya üretimi ise ekimde yüzde 2 artışla 2.94 milyon adet, Ocak-Ekim döneminde ise yüzde 3 düşüşle 27.49 milyon adet oldu.